法拉盛入室搶劫 華人住戶被捅死床上

22日下午近1時，法醫將黃溢的遺體從公寓內抬出。(記者鄭怡嫣／攝影)

華人 聚居的皇后區法拉盛 ，22日凌晨發生一起華人入室搶劫殺人案；一名華裔嫌犯趁一對華人夫妻熟睡時，從陽台進入他們的家中，被這對夫妻發現後，在臥室內將41歲的丈夫捅死；嫌犯在案發公寓的後院被警方拘捕，以二級謀殺、入室搶劫(Burglary)及非法持有武器等罪名移送法辦。

警方表示，22日凌晨約2時左右，在位於法拉盛57路132-18號的一棟公寓樓，35歲的嫌犯張揚(Yang Zhang, 音譯)從公寓底層陽台往上爬，由窗戶進入住在三樓一對華人夫妻的家中；當時，這對夫妻已經睡著，被站在床邊的嫌犯驚醒；嫌犯與41歲的男主人黃溢(Yat Wong, 音譯)發生肢體衝突，妻子尖叫著跑出房間，鎖緊家門後呼號求助，在門外，她聽見室內有劇烈吵鬧及打鬥的聲音。

警方說，接到報警電話後，警方立即出警，在2時11分左右抵達案發現場時，他們發現黃溢倒在床上已經失去意識，全身被捅多刀，急救人員趕到現場後，宣布受害人已死亡。

根據警方與現場的醫護人員，在殺害黃溢後，張揚從窗戶逃出，爬上四樓，但四樓居民已將房間門窗緊鎖，隨後他又向下逃逸，並在公寓後院與警方對峙；警員被迫使用電擊槍(Taser)將他制伏；救護人員將他送至紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)。

兇嫌被警方用電擊槍制伏後，捆綁在擔架上抬出送醫。(視頻截圖)

警方表示，案發當時，張揚很可能吸食了某種致幻物質，感到興奮；被捕後，張揚則對警方表示當時正在尋找毒品，與黃溢並不認識。

黃溢所住的公寓樓，位於法拉盛民宅區，相對安靜，且多為獨棟住房；案發公寓建於1986年，共有四層及八個住房單元；住在黃溢隔壁、66歲的黃Teddy表示，當時聽到警察 叫嫌犯「別動」，還聽到類似槍擊的聲音；他說，黃溢與妻子大約在此住了四年，他則在這裡住了40年，從沒想過會發生這樣的兇案，「我一直開著窗，這兒一向很安全」。

案發公寓共有四層、八個住房單元。(記者鄭怡嫣／攝影)

住在法拉盛57路132-30號的華人居民Tiger表示，案發當日凌晨2時許，他在客廳睡覺時聽到警車聲響，由於這一帶的治安一直不錯，據他所知從未發生過入室搶劫兇殺案，起初他以為是哪家人健康有意外叫了救護車，後來才得知是搶劫殺人案件，非常意外與震驚；他與受害人一家在路上遇過也打過招呼，但與他們並不十分相熟。

35歲的嫌犯張揚，從陽台一層層往上爬，最終進入受害人臥室。(記者鄭怡嫣／攝影)

知情人士則透露，黃溢與妻子為法拉盛137街31-38號恩聯宣道會(Grace Christian Alliance Church)的教友，該教會的牧師也對此事感到震驚與意外，案發後也有教會的執事陪伴著黃溢的妻子。

案發社區人口密集，近些年來商業發展迅速，很多華人商家如雨後春筍般湧現，因此當地也越來越熱鬧。