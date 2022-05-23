我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

法拉盛入室搶劫 華人住戶被捅死床上

記者鄭怡嫣／紐約報導
22日下午近1時，法醫將黃溢的遺體從公寓內抬出。(記者鄭怡嫣／攝影)
22日下午近1時，法醫將黃溢的遺體從公寓內抬出。(記者鄭怡嫣／攝影)

華人聚居的皇后區法拉盛，22日凌晨發生一起華人入室搶劫殺人案；一名華裔嫌犯趁一對華人夫妻熟睡時，從陽台進入他們的家中，被這對夫妻發現後，在臥室內將41歲的丈夫捅死；嫌犯在案發公寓的後院被警方拘捕，以二級謀殺、入室搶劫(Burglary)及非法持有武器等罪名移送法辦。

警方表示，22日凌晨約2時左右，在位於法拉盛57路132-18號的一棟公寓樓，35歲的嫌犯張揚(Yang Zhang, 音譯)從公寓底層陽台往上爬，由窗戶進入住在三樓一對華人夫妻的家中；當時，這對夫妻已經睡著，被站在床邊的嫌犯驚醒；嫌犯與41歲的男主人黃溢(Yat Wong, 音譯)發生肢體衝突，妻子尖叫著跑出房間，鎖緊家門後呼號求助，在門外，她聽見室內有劇烈吵鬧及打鬥的聲音。

警方說，接到報警電話後，警方立即出警，在2時11分左右抵達案發現場時，他們發現黃溢倒在床上已經失去意識，全身被捅多刀，急救人員趕到現場後，宣布受害人已死亡。

根據警方與現場的醫護人員，在殺害黃溢後，張揚從窗戶逃出，爬上四樓，但四樓居民已將房間門窗緊鎖，隨後他又向下逃逸，並在公寓後院與警方對峙；警員被迫使用電擊槍(Taser)將他制伏；救護人員將他送至紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)。

兇嫌被警方用電擊槍制伏後，捆綁在擔架上抬出送醫。(視頻截圖)
兇嫌被警方用電擊槍制伏後，捆綁在擔架上抬出送醫。(視頻截圖)

警方表示，案發當時，張揚很可能吸食了某種致幻物質，感到興奮；被捕後，張揚則對警方表示當時正在尋找毒品，與黃溢並不認識。

黃溢所住的公寓樓，位於法拉盛民宅區，相對安靜，且多為獨棟住房；案發公寓建於1986年，共有四層及八個住房單元；住在黃溢隔壁、66歲的黃Teddy表示，當時聽到警察叫嫌犯「別動」，還聽到類似槍擊的聲音；他說，黃溢與妻子大約在此住了四年，他則在這裡住了40年，從沒想過會發生這樣的兇案，「我一直開著窗，這兒一向很安全」。

案發公寓共有四層、八個住房單元。(記者鄭怡嫣／攝影)
案發公寓共有四層、八個住房單元。(記者鄭怡嫣／攝影)

住在法拉盛57路132-30號的華人居民Tiger表示，案發當日凌晨2時許，他在客廳睡覺時聽到警車聲響，由於這一帶的治安一直不錯，據他所知從未發生過入室搶劫兇殺案，起初他以為是哪家人健康有意外叫了救護車，後來才得知是搶劫殺人案件，非常意外與震驚；他與受害人一家在路上遇過也打過招呼，但與他們並不十分相熟。

35歲的嫌犯張揚，從陽台一層層往上爬，最終進入受害人臥室。(記者鄭怡嫣／攝影)
35歲的嫌犯張揚，從陽台一層層往上爬，最終進入受害人臥室。(記者鄭怡嫣／攝影)

知情人士則透露，黃溢與妻子為法拉盛137街31-38號恩聯宣道會(Grace Christian Alliance Church)的教友，該教會的牧師也對此事感到震驚與意外，案發後也有教會的執事陪伴著黃溢的妻子。

案發社區人口密集，近些年來商業發展迅速，很多華人商家如雨後春筍般湧現，因此當地也越來越熱鬧。

在法拉盛案發公寓，警員22日白天封鎖現場，調查取證。(記者鄭怡嫣／攝影)
在法拉盛案發公寓，警員22日白天封鎖現場，調查取證。(記者鄭怡嫣／攝影)
案發公寓，警方22日白天仍在調查取證。(記者鄭怡嫣／攝影)
案發公寓，警方22日白天仍在調查取證。(記者鄭怡嫣／攝影)

華人 法拉盛 警察

上一則

法拉盛華男新州遭撞亡 妻泣訴經過 「出門不到五分鐘」

延伸閱讀

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
市遊民服務局「法拉盛39大道 遊民所不二之選」 附近鄰居憂心

市遊民服務局「法拉盛39大道 遊民所不二之選」 附近鄰居憂心
美華工商協會40周年慶 新舊會長交接

美華工商協會40周年慶 新舊會長交接
首屆法拉盛餐館周 5/23舉行

首屆法拉盛餐館周 5/23舉行
贓車撞警車後連環撞 法拉盛華男新州車禍喪生

贓車撞警車後連環撞 法拉盛華男新州車禍喪生

熱門新聞

23歲的華女黃妮可。記者張晨/翻拍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

2022-05-20 15:08
法拉盛入室搶劫案案發公寓。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

2022-05-22 15:39
一名華裔女子在法拉盛公寓跳樓身亡，圖為事發地點。(取自谷歌地圖)

紐約36歲華裔女子 法拉盛跳樓身亡

2022-05-19 17:32
帕瑞拉和其女伴黃妮可在布朗士被人射殺後在車內焚屍。(取自Genesee社區大學官網)

前社區大學籃球員與華裔女伴 遭射殺焚屍車中

2022-05-19 16:12
4嫌犯17日下午在皇后區一個地鐵站搶劫乘務員。(市警局提供)

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

2022-05-18 13:16
胡艾倫逃難到R車後，一名醫生見狀幫他止血。(人力中心提供)

紐約地鐵槍案中五彈 華男新移民陷困境

2022-05-19 09:45

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包