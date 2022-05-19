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地鐵槍案中五彈 華男新移民陷困境

記者顏潔恩／紐約報導
胡艾倫逃難到R車後，一名醫生見狀幫他止血。(人力中心提供)
胡艾倫逃難到R車後，一名醫生見狀幫他止血。(人力中心提供)

日前在布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵槍擊案造成多人受傷，其中一名在華埠人力中心實習的新移民華男身中五槍、傷勢嚴重；華男與家人半年前才移民來美，醫療與復健費用相當沉重，生活陷入困境，人力中心在網站上為其募款，呼籲愛心人士伸出援手。

人力中心表示，22歲的胡艾倫(Aaron Hu，音譯)與家人半年前移民來美，並加入人力中心的青少年培訓班，因優異的表現，還獲得了在中心財政部實習的機會；胡艾倫的英文及電腦使用水平在這期間得到很大提升，也開始在社區大學就讀第一學期。

不料上月12日，他與友人相約在36街地鐵站見面，一起前往學校；槍手詹姆斯(Frank James)當時就在與他的同個車廂裡開槍，導致他身中五槍，其中兩顆子彈射中他的左腿、另三顆子彈則射進右腿，以右腳踝傷勢最為嚴重。

胡艾倫受傷後從案發的N車逃難至對面的R車，在一名醫生乘客的幫助下止血，很大程度保住了他的性命；他在醫院住了一個月，期間超過一周時間待在重症病房，目前已出院在家休養。

人力中心表示，胡艾倫立志要成為一名醫生，在中國家鄉曾接受急救培訓，得以在案發後保持冷靜，向他人求助；據診治醫生表示，胡艾倫至少需要八個月時間康復，雖對他的情況感到樂觀，但不確定能否完全復原。

另外還面臨的挑戰是，由於剛到美國不久，許多康復中心拒絕接收胡艾倫，目前醫院還在協助尋找適合的中心；整筆醫療費用的數額還未知，但對新移民的胡艾倫一家而言，肯定會令他們陷入經濟困難。

他們目前與親戚同住在一起，胡艾倫的雙親打著收入微薄的工作，現在其中一人必須辭掉工作照顧兒子，恐怕加劇財務問題；此外也擔心會失去醫療保險，無法支付醫療費用。

人力中心已在官網上為胡艾倫發起捐款，善心人士可將支票寄往人力中心(支票抬頭請註明CMP)，收件地址為CMP, c/o Aaron Hu Fund, 55 Chrystie Street, Suite 209, New York, NY 10002、備註是The Aaron Hu Fund；或瀏覽www.cmpny.org進行網路捐款。

胡艾倫逃難到R車後，一名醫生見狀幫他止血。(人力中心提供)
胡艾倫逃難到R車後，一名醫生見狀幫他止血。(人力中心提供)

移民 地鐵站 支票

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