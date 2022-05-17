3大校區、3屆畢業生…佩斯大學畢業典禮 1.5萬人參加

三屆畢業生、跨三大校區合辦畢業典禮，為佩斯大學歷史上規模最大的一屆畢業禮。(市長辦公室提供)

因新冠疫情 睽違三年，全紐約規模最大的私立大學之一佩斯大學(Pace University)，16日首次舉辦線下畢業禮，三屆畢業生及親友共1萬5000多人，匯聚法拉盛美網球場(USTA Billie Jean King National Tennis Center)，市長亞當斯(Eric Adams)和國會議員孟昭文作為特邀嘉賓向畢業生致詞，並獲發佩斯大學的榮譽學位，這所學校中國留學生 數量仍為國際學生中為最多，他們有的已在美國找到工作。

在2020年及2021年，受到疫情封控的影響，佩斯大學未能舉辦傳統的線下畢業典禮，今年則是在三年後首次舉辦線下畢業禮，也是首次匯集紐約市、紐約上州威郡歡樂谷(Pleasantville)、以及上州威郡白原市(White Plain)法學院三大校區的三屆畢業生，這是該校歷史上規模最大的一次畢業典禮。

「先抗議，再保護」(Protest. But then protect)，作為特邀嘉賓，市長亞當斯在致詞時表示，人們不僅需要為各種議題抗議，揭露社會不公，但之後也要採取行動，保護受害者與受迫害的群體，「你們就是美國夢的全部。只要你們有夢想，為正義而戰，這個國家還是會為我們想要的國家。」

在為法學院畢業生致詞時，身為法學博士的孟昭文鼓勵學生們保持開放心態，她說自己就讀法學院時未上過一節政治課，性格內向，也從未立志從政，但當為政治競選活動作志願者及在州府實習的經歷，也讓她明白當政治權力被正確使用時，也能影響與幫助許多人，「我們在這裡是為改變社會的某種標準，標準之所以存在不代表它們就是對的、最好的，珍視自己獨特的經歷，多在畢業後嘗試不同的路」。

佩斯大學的亞裔學生占7.4%，但國際生中，中國留學生的數量仍居首位，位於曼哈頓下城的商學院也備受留學生的親睞；在義大利 出生長大、公共會計專業的華裔周基順，拿下該系的畢業生獎(Department Award)，並獲國際商學榮譽學會獎(Beta Gamma Sigma)以及最優等畢業生獎(Summa Cum Laude)，他已被德州奧斯汀的安永會計事務所(Ernst & Young)聘用。

周基順的父母專程從義大利博洛尼亞飛來紐約參加畢業典禮，母親表示，1990年從浙江移民到義大利，從小學開始堅持讓兒子及其妹妹上中文課，如今兄妹倆的三國語言都十分流利，博洛尼亞大學雖然是義大利最好的公立大學之一，但金融與商業板塊仍不算全球領先，於是兄妹倆便來美求學尋找更廣闊的發展機會，「送孩子讀書也是最大的投資」。

還是研一的中國留學生于澤浩，16日也歡送幾位同專業的學姐畢業，她表示，不少留學生已回中國，但也有嘗試在當地找工作的，去年3月居家上網課至今一年多，剛開始曾感到艱難，不過如今陸續開放線下授課，加之社群媒體市場營銷的專業全紐約僅佩斯大學開設，新穎實用，也已慢慢適應，學姐們的家人都在中國的五湖四海，無法前來，朋友很重要，「我們在這邊，就是彼此的家人」。

哥倫比亞大學、紐約大學等紐約市多所大學，今年也將為連續三屆畢業生舉行畢業典禮，讓此前兩年因疫情無法同場狂歡的畢業生的大學生涯不留遺憾。