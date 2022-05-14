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長島兩郡升染疫高風險 全紐約州最差

編譯周芳苑／綜合13日電
長島兩郡的病毐傳播被升級為高風險，圖為不戴口罩的民眾在蘇福克郡的露天餐廳消費。(記者曹健／攝影)
長島兩郡的病毐傳播被升級為高風險，圖為不戴口罩的民眾在蘇福克郡的露天餐廳消費。(記者曹健／攝影)

聯邦數據顯示，全美137郡的社區染疫風險達到疾病預防管制中心(CDC) 高風險警報值，短短兩周不到大增近三倍，紐約州長島納蘇郡(Nassau County)和蘇福克郡(Suffolk County)的病毐傳播被升級為高風險，使長島成風險最高地區。

在長島兩郡近幾個月染疫病例穩步增加，官員認為，主因變種病毒Omicron子變體傳播、學校和其他室內口罩令解除。

全紐約州62郡中，僅紐約市的布朗士(Bronx)屬低風險。布朗士疫苗接種率為74%，為全市五大行政區第二低，僅次於布碌崙72%，染疫風險卻最低，令人驚訝。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)數據顯示，布朗士新冠死亡人數在全美各郡排名第十 ，疫情爆發以來染疫例排名20 ，加強針接種率僅29%，為五大行政區最低，然其滾動感染率(rolling infection rate)為全市、全州最低。

布朗士每10萬人滾動新染疫率為182.41，五大行政區中唯一低於200；史泰登島389.17、曼哈頓377.29、皇后區328.41和布魯克林282.86， 全市滾動平均值302.62。

本周稍早，全州另有三郡屬於低風險，短短幾天風險等級升為高或中級。

在全美137個高風險郡中，紐約州占了超過三分之一；CDC將滾動新病例和住院率雙雙納入考量，紐約州14郡屬中風險，紐約市包括布碌崙和皇后區。

長島染疫率每10萬人滾動病例率達58.7，遠高於全州平均值51，在全州10區排名第二；再感染率在全州10區排名第三，上周每10萬人有6.6人再感染，遠高於全州5.3及紐約市4.1。

但長島滾動住院率11.4低於州平均值11.58，證明公衛專家的論點，即最新變體極具傳染性，但不致於發展另一波更嚴重的疫情。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman) 堅稱，該郡已恢復正常；蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone) 說病毐仍在，居民應採接種疫苗和加強針等防疫措施。

州衛生廳數據顯示，納蘇郡七天平均感染率為11.1%，蘇福克郡為9.8%，全長島七天陽性率10.5%，一年前僅1% 左右，1月跳增至近27%。

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