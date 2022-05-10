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公校學生 獲375元暑期食品補助

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約州將為兒童發放夏季食物補助金。(美聯社)
紐約州將為兒童發放夏季食物補助金。(美聯社)

州府臨時及殘障協助辦公室(OTDA)日前宣布，為符合「全國學校午餐計畫」(National School Lunch Program)的家庭繼續發放「疫期食品補助金」(P-EBT)；從9日開始，包括紐約州在內的全美3400萬符合條件的兒童，可獲375元夏季食品補助金，用於在暑期購買食物。

當局表示，所有在2020至2021學年期間，由於疫情而減少線下授課時間的公校學生，以及通過「全國學校午餐計畫」獲得免費午餐的特許學校及私校學生等，都可獲得375元的夏季食品補助金，全美預計總共有3400萬學生可在為期十周的暑假期間，用補助金購買所需要的食品。

目前領取糧食券(SNAP)或者臨時協助(Temporary Assistance)的兒童，這筆夏季食品補助金將自動添加到他們的福利卡中；參加聯邦醫療補助(Medicaid)的兒童，補助金則將自動添加到醫療補助卡上；曾獲得「疫期食品補助金」的學生，補助金將自動續加到同一張卡上；其他符合條件的兒童，則將通過郵局寄信收到新的補助金卡。

市府表示，無論移民身分如何，符合條件的兒童及家庭均可獲得夏季補助金，且該項福利不被計入「公共負擔」(public charge)條例。

查看自己的「疫期食品補助金」有無到帳及往期的補助金到帳記錄，可以登錄官網www.connectebt.com或是致電(888)328-6399，致電時需提供自己的郵政編碼以及補助金卡持有人的出生年月等，若補助金卡遺失，也請致電(888)328-6399，有關食品補助金的更多信息，也可以登錄網頁www.otda.ny.gov/SNAP-COVID-19查看。

福利 疫情 紐約州

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