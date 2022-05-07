選區重畫公聽路遠缺翻譯 亞裔參與難

VOICE重畫選區特別工作組的21個成員中，只有五名代表能夠出席在紐約上州的聽證會。(歐陽蕭安提供)

座落在紐約州巴斯(Bath)的斯圖本縣最高法院(Steuben County Supreme Court)6日早上舉行選區重畫公聽，APA VOICE重畫選區特別工作組的21個成員中，只有五個代表能夠出席；該組織協調員歐陽蕭安表示，該地點距離紐約市 六個小時，且缺乏雙語翻譯渠道，使得許多亞裔 選民無法出庭作證，有失公允。

聽證會於當日一早舉行，關乎紐約畫定新的國會和州選區界線；歐陽蕭安表示，這不僅距離遠、成本高、缺乏雙語渠道的聽證會使得亞裔社區成員「毫無參與機會」。

亞太裔社區由低收入工人家庭組成，她指出，這需要他們請一天半的假才能參加聽證會；而之中還未包括住宿、餐飲，和路費等不可避免的費用，如果乘坐公共交通則需要十個小時的時間才能到達法院。

APA VOICE重畫選區特別工作組的五位代表成員表示，他們要求法庭提供視訊作證的平台，以獲得公平參與的機會。

歐陽蕭安指出，亞裔人口過去20年來快速增長，現在已占紐約市近五分之一，「這對紐約市的社區來說非常重要，沒有什麼比重新畫分選區更能決定我們社區未來十年的命運了，我們希望有和其他族裔平等的權利。」

亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)專員馮楚鉅(Lloyd Feng)做為當日現場參與公聽會的代表之一也表示，疫情 以來亞裔社區受傷嚴重；只有團結和積極參與決策，才能扭轉現狀，爭取更多話語權，來彌補疫情帶來的傷害，讓社區的利益最大化。

APA VOICE還致信日前成立的紐約市選區重畫委員會，要求委員會在每個區舉行選區重畫公聽，確保民眾參與，並提供中文等翻譯服務。