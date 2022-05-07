我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

選區重畫公聽路遠缺翻譯 亞裔參與難

記者張晨／紐約報導
VOICE重畫選區特別工作組的21個成員中，只有五名代表能夠出席在紐約上州的聽證會。(歐陽蕭安提供)
VOICE重畫選區特別工作組的21個成員中，只有五名代表能夠出席在紐約上州的聽證會。(歐陽蕭安提供)

座落在紐約州巴斯(Bath)的斯圖本縣最高法院(Steuben County Supreme Court)6日早上舉行選區重畫公聽，APA VOICE重畫選區特別工作組的21個成員中，只有五個代表能夠出席；該組織協調員歐陽蕭安表示，該地點距離紐約市六個小時，且缺乏雙語翻譯渠道，使得許多亞裔選民無法出庭作證，有失公允。

聽證會於當日一早舉行，關乎紐約畫定新的國會和州選區界線；歐陽蕭安表示，這不僅距離遠、成本高、缺乏雙語渠道的聽證會使得亞裔社區成員「毫無參與機會」。

亞太裔社區由低收入工人家庭組成，她指出，這需要他們請一天半的假才能參加聽證會；而之中還未包括住宿、餐飲，和路費等不可避免的費用，如果乘坐公共交通則需要十個小時的時間才能到達法院。

APA VOICE重畫選區特別工作組的五位代表成員表示，他們要求法庭提供視訊作證的平台，以獲得公平參與的機會。

歐陽蕭安指出，亞裔人口過去20年來快速增長，現在已占紐約市近五分之一，「這對紐約市的社區來說非常重要，沒有什麼比重新畫分選區更能決定我們社區未來十年的命運了，我們希望有和其他族裔平等的權利。」

亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)專員馮楚鉅(Lloyd Feng)做為當日現場參與公聽會的代表之一也表示，疫情以來亞裔社區受傷嚴重；只有團結和積極參與決策，才能扭轉現狀，爭取更多話語權，來彌補疫情帶來的傷害，讓社區的利益最大化。

APA VOICE還致信日前成立的紐約市選區重畫委員會，要求委員會在每個區舉行選區重畫公聽，確保民眾參與，並提供中文等翻譯服務。

亞裔 紐約市 疫情

上一則

逾半紐約客認打擊犯罪不力 亞當斯重申兌現承諾

下一則

母親節前夕 移民媽媽抗議漲租

延伸閱讀

紐約州日增病例再破萬 或重啟口罩令

紐約州日增病例再破萬 或重啟口罩令
可負擔房提案 社區住客聯會市府前聚集支持

可負擔房提案 社區住客聯會市府前聚集支持
紐約市犯罪率飆紅 槍擊案疫前兩倍

紐約市犯罪率飆紅 槍擊案疫前兩倍
紐約市7周清除街友帳篷行動 僅39人住進遊民收容所

紐約市7周清除街友帳篷行動 僅39人住進遊民收容所
重畫選區 候選人和選舉官員無所適從

重畫選區 候選人和選舉官員無所適從

熱門新聞

外賣郎送的餐還倒在事發現場。(讀者提供)

紐約華人外賣郎 送餐途中遭槍殺 生前曾遭顧客威脅

2022-05-01 23:18
曼哈頓華埠金滿庭酒樓建築4月30日晚突發五級大火。（讀者提供）

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

2022-05-01 10:02
劉凱琳。(取自GoFundMe網站)

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

2022-05-02 10:48
四名兇嫌涉嫌開槍掃射皇后區新鮮草原放學的高中生，導致三名學生中彈。（警方提供）

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

2022-04-29 14:45
劉玉生在華社人士的陪同下轉至曼哈頓男子遊民所居住。(沈珺提供)

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

2022-05-04 09:35
胡桃里音樂酒館成為了中國留學生回憶故鄉都市生活的所在。（取自胡桃里Instagram）

曼哈頓「新派中餐廳」正流行 中國菜也能吃得時尚

2022-05-06 02:05

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增