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可選送餐路線、平台每周要付薪…外賣郎保障更多了

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市更多為外賣郎提供經濟和安全保障的權益即日起實施。(記者顏潔恩／攝影)
紐約市更多為外賣郎提供經濟和安全保障的權益即日起實施。(記者顏潔恩／攝影)

新冠疫情促進外賣服務業蓬勃發展，外賣郎權益也受到關注；紐約市府21日宣布第二波系列法案，表示從即日起，外賣郎可選擇送餐里程的限制和路線，且第三方外送平台至少需每周支薪一次等，確保外送人員的權益受到保障。

今年1月外賣郎法案已部分實施，包括餐館必須開放外賣郎借用廁所，以及小費透明化，並且可清楚看到每日收入及小費等；市長亞當斯(Eric Adams)、市消費者和勞工保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)21日宣布，為給外賣郎製造良好的工作環境，第二波外賣郎權益法案也終於上路。

根據法案，自今日起第三方外送服務平台需允許外賣郎自選送餐里程的限制和路線，若不願意可拒絕使用某大橋或隧道；另外外送服務平台還須預先提供外賣郎送餐路線、工資和小費等信息，確保資訊透明化；另外還有每周至少一次支薪、提供自由且免費的支薪轉帳方式、以及完成六次送餐後需提供免費的餐食保溫袋等。

「做為一名藍領市長，我致力於確保這座城市的每個員工都有公平、公正且安全的工作環境條件」，亞當斯表示，全市超過6萬5000名外賣郎，他們全年在艱苦的條件下工作，通常僅有微薄的工資；這一系列得來不易的保障對他們的人身安全、尊嚴的維護至關重要。

馬玉伽說，「無論他們的移民身分如何，都將受到這些新法律的保護，而市府也將提供重要資源，並執行必要的保護令。」

自明年1月起，第三方外賣平台還要按照紐約市設定的最低薪資標準支薪，該數額將不包括小費；當局將針對外賣郎的工作環境進行研究，制定最低薪資數額，今年6月份也將召開公聽會，呼籲外賣郎及其他利益相關者提供證詞。

為讓外賣郎員工意識到他們的權益，當局已和各地組織合作，並提供移民社區中文、西語等多語言的材料，近期也會在全市展開外展活動，除外也已電郵給第三方送餐平台提醒要合規法案；外賣郎可撥打311、或電郵至[email protected]、或瀏覽nyc.gov/DeliveryApps了解自身的權益。

亞當斯 紐約市 移民

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