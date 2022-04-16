華埠凌晨大火 華裔母子喪命…家庭護理員死裡逃生

從案發的五樓看下來，有不少床單和衣物掛在外牆體上。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠 茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔 母子死亡，其家庭護理員因及時逃生，另有四人受傷、15人需要臨時安置住所；根據初步調查，起火原因為電路老化。

警方表示，火災發生在當日凌晨3時40分，濃煙從在茂比利街80號的一棟六層住宅中的五樓冒出，隨後可見的明火不斷向窗外蔓延。

市消防局達到現場後迅速疏散周圍民眾，但由於是凌晨，多數居民仍在睡覺，警消人員只得挨家挨戶敲門通知撤離；市消防局表示，一開始公寓中堆放了太多雜物，耽誤滅火及救援，該棟公寓的內部樓梯井也被大火燒毀。

警方表示，兩名死者是在公寓五樓被發現的，二人關係為母子，兒子52歲，被發現時已經死亡，91歲的母親則在送醫後被宣告死亡；一名67歲家庭護理員因逃生及時撿回一命。

消息人士稱，該名家庭護理員為52歲死者的照護者，當日凌晨3時在照顧死者就寢後，約過了50分鐘就看到公寓內開始冒煙，並竄出火花。

據消息人士稱，死者在生前患有腦疾或精神疾病，行為方式異於常人，猜測火災原因或因他而起；但同日下午更新，表示初步判定起火原因為電路老化。

除此之外，兩名居民和兩名消防員也受輕傷，15人需要臨時安置住所；該棟大樓設施老舊，其中一名受傷消防員在疏散大樓時，由於逃生梯不穩固，從樓梯上摔了下去，目前傷情並無大礙。

據悉，該棟居民樓中華裔與外族裔住戶參半，火災發生後被疏散後的民眾身披救援人員發放的緊急保暖毯一直等到天亮；現場則堆放了許多雜物，包括以大塑膠袋包裝好的物品和床墊等，從案發的五樓看下來，有不少床單和衣物掛在外牆體上。

意外發生後市議員馬泰(Christopher Marte)到現場協助受災居民，他表示將會提供這些居民各項協助，並將與相關市級單位合作，盡早讓居民能夠重返家園，並協助災後處理。