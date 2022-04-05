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NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

華埠聚賭爭執 58歲華男被刺4刀不治

記者顏嘉瑩／紐約報導
華埠地下賭檔發生兇殺案，警方封鎖現場進行調查。(警方提供)
華埠地下賭檔發生兇殺案，警方封鎖現場進行調查。(警方提供)

曼哈頓華埠一間地下賭檔4日下午發生一起刺人兇殺案，據了解，一群華人疑因賭博糾紛發生爭執，最後演變成肢體衝突，其中一名男性嫌犯拿出廚房菜刀，朝著58歲男子翁齊瑞(Qi Rui Weng，音譯)猛砍，受害人身中四刀，被送醫急救，但傷重不治；全案警方正在調查中。

當天下午約4時30分，地威臣街(Division St.)125號發生一起命案，據了解，當時約有六至八名男子在該處門口爭執，一邊爭吵一邊進入屋內；警方表示，年約50多歲的華裔兇嫌隨後拿出廚房菜刀，朝著58歲被害人的肚子刺了四刀，隨後逃離現場。

警方獲報後趕到現場，當時被害人傷勢危急，被送往表維醫院(Bellevue Hospital)急救，經搶救無效，被醫生宣告死亡；警方則在現場拉起封鎖線，尋找線索及刺人嫌犯的下落。

據悉，嫌犯為光頭，身穿黑色夾克，可能來自堪薩斯州。死者翁齊瑞為福州琅岐移民。

根據附近居民表示，該處疑似是地下賭檔或賣淫窩點，平時出入的人相當複雜，也經常發生事情；尤其是現在疫情期間治安變差，希望警方能夠加強該處巡邏，避免類似攻擊案或意外再發生。

該處去年也曾發生過命案，當時一名華裔女子在凌晨，被一群人以毛毯包裹抬到出租車送往法拉盛，到達後司機發現其氣息微弱無法叫醒而報警；救護車將她送至醫院，但在途中就已死亡。

華埠地威臣街125號4日下午發生一起刺人命案。(ABC7視頻截圖)
華埠地威臣街125號4日下午發生一起刺人命案。(ABC7視頻截圖)
案發現場附近居民表示該處出入人員相當複雜。(截自谷歌地圖)
案發現場附近居民表示該處出入人員相當複雜。(截自谷歌地圖)

華裔 華埠 法拉盛

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