紐約觀光強勁反彈在望 少了中國客

約市的旅遊業今年終於可望迎來強勁反彈，圖為曼哈頓下城的華爾街，遊人如織。(Getty Images)

在時報廣場等旅遊景點見證兩年的遊人稀疏後，紐約市 的旅遊業今年終於可望迎來強勁反彈；但美中不足的是缺失了花錢最多的中國遊客，他們是新冠疫情 前紐約旅遊榮景的主要推動力，但中國目前仍然防疫鎖國，不准許公民出國旅遊，甚至不發放護照，以限制國民出境。

紐約時報報導，疫情前，中國是紐約增長最快的外國遊客來源國，2019年的遊客超過110萬人，他們比其他遊客的停留時間更長、花錢更多，因此對紐約經濟的影響超級大。

如今美國自2019年以來首次向外國遊客全面開放，紐約市期待墨西哥、巴西和加拿大等地的遊客來訪，至少可暫時填補中國遊客的缺失。

紐約市主管旅遊的NYC & Company預計，今年的旅遊業將增長70%，遊客人數達5640萬，包括800萬外國遊客，但仍少於2019年的6660萬人，市長亞當斯 (Eric Adams)期待2024年將實現旅遊業的全面復甦。

旅遊業是紐約市經濟的重要支柱，為酒店、餐館、博物館和劇院帶來30多萬個就業，尤其是國際遊客，他們的平均消費是國內遊客的三倍。

紐約市去年遊客消費約240億元，是2019年的一半，但比2020年增多50%。

副市長瑪麗亞·托雷斯-史普林格(Maria Torres-Springer)說：「旅遊一直是我們經濟的主要支柱。」她表示，亞當斯政府恢復經濟的中心目標，是保證重振旅遊業的果實將惠及全市五個區，而不僅僅是曼哈頓。

NYC & Company主管狄克森(Fred Dixon)說：「現在出現了旅遊業復甦的萌芽，酒店入住率開始反彈，截止3月19日的一周達四分之三，但仍低於疫情前的87%，我們要保證復甦的萌芽全面開花結果。」

為刺激需求，亞當斯為NYC & Company追加了1000萬元，為多年來的首次，以延續去年開始的旅遊推廣活動。

紐約市2021年接待遊客3290萬人，不到2019年創紀錄水平的一半。去年前10個月全國封關，全市接待的遊客中只有8%來自國外，遠少於疫情前的20%。

NYC & Company預計，今年的國際遊客將增加三倍，其中包括43萬8000名中國遊客，但前提是中國結束封鎖和允許公民出國旅行。狄克森坦誠地說，預測中國遊客何時會再來涉及到太多的猜測，但他認為，今年的大部分遊客將來自加拿大和歐洲，這些地方的旅遊在被壓抑許久後，將會出現爆發。

NYC & Company在世界許多地方設有代表處，在疫情期間關閉。近月來逐步恢復了許多代表處，以宣示紐約準備迎接遊客，但中國和新加坡的代表處尚未恢復。