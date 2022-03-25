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疫情期間36萬人逃離紐約州 僅長島人口不減反增

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市人口在疫情期間嚴重流失，長島蘇福克郡的人口反增。(記者曹健╱攝影)
紐約市人口在疫情期間嚴重流失，長島蘇福克郡的人口反增。(記者曹健╱攝影)

美國人口調查與統計局(U.S. Census Bureau)24日發布的最新報告顯示，受到新冠疫情的影響，在2020年4月至2021年7月間，共有36萬5000人逃離紐約州，其中紐約市的人口流失最多，曼哈頓的人口流失為全國之最，全州62個郡中，46郡都在遭遇人口流失，僅長島蘇福克郡(Suffolk County)人口因都會區民眾湧入而不降反升；不過，隨著疫情和暖，更多雇員返回公司辦工，流失人口也有重新回流紐約市的趨勢。

統計數據顯示，在2020年4月1日至2021年7月1日間，紐約州總人口從2020萬下降至1980萬，人口流失原因一是本州居民遷移到外州或外郡，二是受到新冠影響，死亡人數增加。

數據還顯示，紐約市的曼哈頓(紐約郡)為全國所有郡中人口流失之首，人口總數共下降6.9%，除史泰登島外，紐約市中的布碌崙(布魯克林)、皇后區以及布朗士地區，均位列全國人口流失最多的前十郡，人口分別下降3.5%、3.1%、3.2%；曼哈頓與加州洛杉磯郡也是全國人口外遷最多的兩郡。

康乃爾大學應用人口統計學項目的研究員偉克(Jan Vink)表示，受到疫情的影響，美國國內的人口遷徙模式也起了變化，疫情使更多紐約市居民搬到了長島、紐約上州以及鄰州，例如許多紐約市民，都搬到了位於長島蘇福克郡、受到中高產人群青睞的度假勝地漢普頓(The Hamptons)。

數據還顯示，在2020年4月1日至2021年7月1日間，蘇福克郡的人口不降反升，人口總數達152萬6344人，增加了424位居民，而在過去十年，該郡每年都在經歷1萬人左右的人口流失，每年都有居民遷走，而今年則有更多的人遷入、定居。

長島納蘇郡(Nassau County)的人口則有小幅下降，同一時期，人口由原來的139萬6000人跌至139萬1000人。

人口統計局的數據還表示，新冠疫情加劇了人口負增長，使出生率減少、人口逐步老齡化、死亡率增加等問題都變得嚴峻，全國73%的郡都在經歷人口負增長。

不過，隨著疫情逐步緩和、員工陸續返工，全市及曼哈頓流失的人口也有回流跡象，此前由市主計長發布的報告顯示，2021年7月疫情放寬以來，紐約市常住人口已經逐步恢復了淨增長。

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