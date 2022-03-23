選法拉盛州眾議員 趙靖桉訪世報

趙靖桉(左四)以及華人社區、商界及僑團領袖共同拜訪世界日報。(記者鄭怡嫣/攝影)

選區包括皇后區法拉盛 等地的紐約州第40選區，州眾議員參選人趙靖桉22日拜訪世界日報，將深入社區聆聽當地民眾心聲，並把社區公共安全、教育議題等法拉盛民眾及亞裔社區關心的問題放在首位，並讓各級政府都能聽到社區的真正訴求。

北美世界日報副總編輯魏碧州當日與趙靖桉及其競選團隊負責人羅維宗、美國紐約華人 總商會會長徐家鵬、紐約北京同鄉會理事長侯建利、美東河南同鄉會會長張富印、紐約溫州同鄉會會長吳宏光、紐約山東同鄉會會長孫連生座談，提問改善法拉盛民生以及華人社區未來發展的政策構想。

趙靖桉表示，制定好的政策仍需要聆聽當地民眾的心聲，也需要民意代表在各級政府為社區發聲，疫情期間，針對亞裔的攻擊及歧視仍然讓社區民眾感到害怕，沒有公共安全就沒有社區的繁榮與發展。

他承諾自己若當選，將建立社區諮詢委員會(Community Advisory Board)，聽取社區意見與反饋，也將繼續反對法拉盛市中心的遊民所建案、支持修改保釋法、增加警察經費，確保將社區的安全、需求及利益放在首位。

在教育方面，趙靖桉支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)以及資優班(G&T Program)項目，認為這些項目對華人及新移民孩子至關重要，並能幫助他們今後實現經濟或階級躍升。

華人總商會會長徐家鵬表示，華人參政的熱情及專業度都在增強，但也需思考現任官員是否真的能代表選民、站出來為他們發聲，「還是有其他的利益存在」；他舉例，趙靖桉的對手、現任州眾議員金兌錫反對亞馬遜在長島市建立第二總部和法拉盛河濱發展等計畫，卻支持遭到眾怨的緬街公車道計畫，去年50多個社團在法拉盛支援市警時，他又在旁組織另一場反對增加警局經費的活動，與社區理念背道而馳。

北京同鄉會理事長侯建利以及山東同鄉會會長孫連生表示，他們見證趙靖桉的親力親為與政治理念，認為他是近幾年理想的從政人選，資歷完整、辦事沉穩。

趙靖桉來自中國廣東省移民家庭 ，出生在曼哈頓華埠，在布碌崙日落公園長大，在八大道華人社區生活與工作20餘年，五年前移居皇后區，他曾在關注社區智能障礙人士的非營利組織任職，也曾在前市議員萬齊家(Carlos Menchaca)、前州參議員韓文頓(Jesse Hamilton)辦公室工作。