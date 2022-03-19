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心繫紐約 葛謨：所有選項都開放…我知道如何上選票

記者和釗宇／紐約報導
前州長葛謨再度公開演講，自詡為「關心紐約州前途的紐約客」。(美聯社)
前州長葛謨再度公開演講，自詡為「關心紐約州前途的紐約客」。(美聯社)

因性騷醜聞下台的前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)日前再度公開演講，將自己標榜為「關心紐約州前途的紐約客」，猛批民主黨已經被「取消文化」(cancel culture)滲透而變得過於極端；而對於是否將再次競選公職，他不置可否，表示「對所有選項都持開放態度」。

葛謨17日在由保守派民主黨前市議員老狄亞茲(Ruben Diaz Sr.)舉辦的西語裔牧師座談會上發表演講，這是他辭職以來的第二次公開演講；在這次類似競選演說的演講中，葛謨說，「沒有討論，沒有對話，但所有人都有強烈的觀點；我們看到極端分子正在很多問題上採取極端立場，主導了民主黨。」

葛謨說，「極端注意的一個典型特徵就是所謂的取消文化；取消文化認為，如果你不同意我的觀點，你就應該被取消，這是一種社會性死亡。」

葛謨還表示，在他治下通過的保釋金改革即是失能法庭系統的必要修正，但同時也是紐約市犯罪猖獗的關鍵原因，「極端主義者拒絕理性對話，但現在犯罪猖獗，做些修正是必要的。」

在公共安全方面，葛謨稱讚紐約市長亞當斯(Eric Adams)打擊犯罪的舉措，並表示亞當斯需要州議會的幫助，來確保紐約市的安全。

此前有傳言稱，葛謨正考慮再度競選州長，對戰前副手、現州長霍楚(Kathy Hochul)；當被問到是否會參選時，葛謨不置可否，只表示自己對所有選項保持開放態度；他還暗示自己有可能拿到足夠多的連署簽名，讓他直通11月的普選，「我知道如何才能上選票，之前我做到很多次了；選舉11月才結束，所以有很長時間去連署，這取決於你要如何競選。」

不過，葛謨的幾個密友告訴紐約郵報說，他們對葛謨是否競選一無所知；其中一人表示，「我認為人們是在放煙霧彈。」

若葛謨要參加民主黨初選，他需要在4月7日之前完成連署；也有消息指出，葛謨不會以獨立參選人身份參加普選，因為這樣會導致民主黨分票，從而有利於共和黨。

前州長葛謨猛批民主黨已經被「取消文化」滲透而變得過於極端，對於是否將再次競選不置...
前州長葛謨猛批民主黨已經被「取消文化」滲透而變得過於極端，對於是否將再次競選不置可否。（美聯社）

葛謨 民主黨 紐約市

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