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華裔頻遭仇恨言論騷擾 檢方：需靠教育糾正

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀華人服務中心負責人羅添福，18日邀請助理檢察官法卡斯(中)、張涵(右二)，針對仇恨犯罪話題進行講解。(記者顏潔恩／攝影)
班森賀華人服務中心負責人羅添福，18日邀請助理檢察官法卡斯(中)、張涵(右二)，針對仇恨犯罪話題進行講解。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人常去的班森賀塞斯露公園(Seth Low Park)，自新冠疫情爆發後，經常有青少年對華人進行種族歧視的言語騷擾；布碌崙地區檢察官辦公室仇恨犯罪部門副局長法卡斯(Ari Farkas)，18日受邀到班森賀舉辦講座，呼籲華人與警方合作，向這群青少年展開正確的外展教育，消除歧見。

班森賀華人服務中心負責人羅添福18日邀請法卡斯、華人助理檢察官張涵，向長者講解有關仇恨犯罪信息；羅添福表示，位於Bay Parkway交西12街的塞斯露公園向來為當地華人所喜愛，但華人頻繁被一群少年用歧視語言騷擾，稱是「功夫病毒」、「滾回中國」等。

法卡斯表示，這確實是一種仇恨言論(hate speech)，但發表仇恨言論並不屬於犯罪，但這不代表民眾要容忍；建議民眾與警方合作，提供詳情和時間地點，請警局派員到公園與這群青少年交流，「教育是能消除歧見、糾正錯誤思維的最佳辦法。」

他也表示，即使是歧視性的騷擾、用種族字眼辱罵人也只是違章(violate)，真正構成犯罪的是對方帶有攻擊性質的騷擾，例如脫口說我會打死你、槍殺你等有暴力傾向的威脅；但就算只是言語騷擾，法卡斯還是鼓勵受害者積極報警，讓警方記錄在案，日後可能會派警察到頻繁出事的地點巡邏。

法卡斯說，將嫌犯的罪名冠上仇恨犯罪的意義在於把整個犯罪升級，使嫌犯罪加一等；但他重申，即使沒有仇恨犯罪，也不會拉低某案件的嚴重性，或不會受到重視，檢方一樣會盡全力指控嫌犯，只是不由仇恨犯罪部門調查。

當仇恨犯罪成立後，檢方往往會聯繫當事人獲得更詳細資料，若涉及重罪則會邀請到法院出庭作證；呼籲民眾若遭遇仇恨襲擊，要立即撥打911報警，也可撥打檢方仇恨犯罪部門的熱線電話(718) 250 4949，有說中文的人溝通。

華人 仇恨犯罪 種族歧視

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