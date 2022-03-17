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提蛋糕假意道歉 進門後拔刀行凶…張曉寧被控二級謀殺

記者鄭怡嫣／紐約報導
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)
被警員押送出警局的張曉寧。(記者鄭怡嫣/攝影)

涉嫌殺害華裔律師李進進的25歲女子張曉寧，16日凌晨在皇后區刑事法院過堂，被控二級謀殺等罪名，最高面臨終身監禁；李進進的親友向本報表示，行凶當日，張曉寧曾拿著蛋糕佯裝向李進進道歉，但進入李的辦公室後卻揣兩把尖刀將他殺害。

報住在皇后區法拉盛的張曉寧，15日晚11時40分在皇后區刑事法庭過堂，被控二級謀殺及兩項四級非法持有武器罪，不得保釋，若罪名成立，將面臨25年刑期至終生監禁；據悉她未自聘律師，而是由皇后區公設辯護人(Queens Defenders)擔任公設辯護律師，下次出庭時間為18日(周五)。

根據檢方的移送書(complaint)以及皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)16日發布的聲明，案發當日，張曉寧共向李進進刺了四刀，一刀刺向右頸、一刀刺向左肩、一刀刺向右肩、最後一刀刺入左半身，導致他的死亡，警方趕到現場時，發現李進進的身體多處被刺傷、流血不止；張曉寧仍在辦公室內，衣服上沾滿血跡，警方還在現場找到了兩把刀，其中一把在她的夾克口袋中。

李進進的生前好友曾慧燕表示，張曉寧11日曾要求李進進起訴「前律師」而遭拒，曾動手掐了他的脖子，秘書也因此報警，警察到場後本要為李進進申請人身保護令，但李進進幫她向警察求情，故當時沒有立案。

然而14日，張曉寧買了蛋糕，向李進進為11日的衝動而「致歉」，11時多，秘書看到他倆有說有笑進入辦公室，張曉寧當時說不辦政庇了，要求李進進在電腦上刪掉她在聯合國舉牌示威抗議的照片與帖文；隨後，她掩上李進進辦公室的門，李進進此時坐在電腦桌前解釋，這是別人的網站，他無權刪帖；張曉寧則從後方用左臂緊抱住他的脖子，右手持刀刺入頸動脈，然後再向心臟與腹部捅了三刀。

曾慧燕表示，李進進並未收張曉寧分文，為義務幫忙，兇嫌年紀輕輕，如何下得了手，竟然要如此置人於死地；她說，李進進熱愛生活，與夫人也鶼鰈情深，去世後夫人活在悲痛之中，也不願洗家中的衣物以及被子，「因為那上面還留有他最後的一絲氣息」。

李進進的追思會訂於27日(周日)下午2時至6時，在位於法拉盛北方大道34-35號的全福殯儀館舉辦，4時至6時公祭，28日(周一)上午9時30分出殯；追思會將由李進進生前好友、律師朱偉主持。

李進進。(取自其律師樓網站)
李進進。(取自其律師樓網站)

皇后區 警察 法拉盛

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