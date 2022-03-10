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地鐵站再爆攻擊…非裔撞人掄鎚 華男頭破血流

記者張晨／紐約報導
嫌犯杰弗斯作案時的影像。(警方提供)
嫌犯杰弗斯作案時的影像。(警方提供)

曼哈頓再發生一起涉及華裔受害者的攻擊案件，一名非洲裔男子在站台上騷擾他人後，又故意用身體撞擊一名華裔男子滋事，隨後掏出鎚子猛擊受害者，造成其頭破血流，嫌犯作案後逃逸；嫌犯9日下午被警方在地鐵站認出，被捕時他作案的鎚子仍在隨身的包中。

影音來源：市警提供

警方表示，案件發生於8日晚9時15分左右，地點在位於14街聯合廣場(Union Square)1/2/3號線站台上，一名29歲的華裔男子和嫌犯在候車站台相撞，隨後發生了言語爭執。

嫌犯從身上掏出一把鎚子猛擊華裔男子頭部，警方稱，案發後受害者被送往表維醫院(Bellevue Hospital)救治，所幸沒有生命危險。

華裔受害者表示，雙方並非無心碰撞，而是攻擊者蓄意滋事；案發時，他和朋友剛剛吃完晚飯準備乘地鐵回家，在檢票口與嫌犯相遇。

「我們看到他從旋轉門內出來，先撞上了前面的一個人。」受害華人說，兩人之間有過言語交流，自己見狀已經避開了他們，但不想嫌犯還是走向了自己，並故意撞到了他。

「他試圖衝到我面前，氣勢咄咄逼人，在推搡過程中，我踩到了他的腳。」受害者說，而朋友則在旁拍下了整個過程。

受害者回憶，當時嫌犯朝他大喊，「你沒看到我在這裡走嗎？你沒長眼睛嗎？睜開你的眼睛！」隨後便從挎包裡掏出了一把鎚子，反手就打中了對方頭部。

「事情發生得太快，我還沒有反應過來，下意識的舉起手躲避，但還是被打到了。」他說，鮮血立刻從他頭的一側流了下來，他頓時暈頭轉向，摔倒在地。

48歲的嫌犯杰弗斯(Christian Jeffers)自稱是女性，9日下午2時剛過，他被一名捷運警員在地鐵站認出，當時他正試圖跳過檢票閘門；被捕時他攻擊所用的鎚子仍在包中，目前警方以二級攻擊罪名將其移送法辦。

華裔受害者表示，人們都在盡力過好自己的生活，但不得不面對這些不必要的衝突，「不幸的是，這座城市就是這樣，我們必須時刻保持警惕，就像害怕任何經過你身邊的人一樣，誰知道他們身上揣著什麼東西，這真的不是一種正常的生活方式。」

華裔受害人在家中與門外的記者交談。(ABC7視頻截圖)
華裔受害人在家中與門外的記者交談。(ABC7視頻截圖)
華裔受害者下意識舉起手躲避，但依舊被鎚子打中頭部，頭破血流。(警方提供)
華裔受害者下意識舉起手躲避，但依舊被鎚子打中頭部，頭破血流。(警方提供)
杰弗斯在曼哈頓地鐵站用鎚子攻擊華裔受害者。(警方提供)
杰弗斯在曼哈頓地鐵站用鎚子攻擊華裔受害者。(警方提供)
嫌犯杰弗斯被捕時，他攻擊所用的鎚子仍在包中。(警方提供)
嫌犯杰弗斯被捕時，他攻擊所用的鎚子仍在包中。(警方提供)

華裔 地鐵站 曼哈頓

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