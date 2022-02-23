電費飆漲誰之過？消費者求助有門

今冬紐約電費大漲，很多民眾無力承擔。(取自ConEdison Flickr)

紐約州 居民這個冬天的電費和取暖費大幅上漲，比往年冬季高出兩到三倍，消費者普遍感到不安，紛紛向聯合愛迪生(ConEd)公司和其他電力與天然氣 供應公司投訴，州長霍楚(Kathy Hochul)和州公共服務委員會(PSC)要求公用事業公司進行改革和加強能源儲備，以應對物價上漲，並為消費者做好服務。

換公司？私企收費更高

除ConEd公司外，其他公用事業公司的帳單也都在上漲，長島PSEG公司的電費比去年2月漲價26%，哈德遜河谷地區今年冬天可能上漲46%，州電力與天然氣公司的用戶說，他們的帳單比一個月前高出121%。

紐約州約70%的能源來自天然氣，ConEd公司表示，電價上漲主要是天然氣價格猛漲，但他們並不生產能源，PSC規定了公用事業公司向居民供電的費率，ConEd等公司是將漲價的成本轉嫁給消費者，意味著天然氣價格升高，用戶的電費和取暖費也隨之升高。

即使消費者轉換到另一家供電公司，價格也不會便宜，因為紐約用戶雖然有權選擇公用事業公司，PSC也公布了能源服務公司的名錄可供消費者選擇，但輸電網路則屬ConEd公司專有，無論哪家供電公司使用都需付費，而私營公司對客戶的收費往往更高。消費者維權組織認為，避免帳單過高的唯一的選擇是使用再生能源，如在屋頂安裝太陽能板。

電費和取暖費的上漲加劇了民眾的財務困境，許多人仍未擺脫疫情 帶來的危機，而由於欠費，紐約州未來數月約有130萬用戶的供電會被切斷，目前紐約州拖欠的電費和取暖費累積已超過17億元，今後很難看到償還的希望。消費者維權組織呼籲霍楚和州議會考慮從125億元的聯邦疫情紓困金中撥出12.5億元，用於補償欠費。

替罪羊？ConEd無法控制

面對民眾不滿電費漲價，州府部門與以往一樣，是把ConEd公司當做替罪羊，如呼籲進行調查和要求ConEd修改計費方法。

但ConEd公司無法控制電廠的供電價格，只要是採用化石能源發電，電價就必然與天然氣和石油的價格密切相連。因此要改變電價與能源價格的關係，州議會就要從根本上改變電力市場的結構，目前提出的改革建議包括興建新的輸電線路，從上州和加拿大引入再生能源，以及對供電企業的稅費進行調整。

還要漲？由州府、議會定奪

ConEd表示在採取措施，以解決能源價格高漲和轉嫁給消費者的問題，包括優化能源採購、減少價格波動的影響、就價格變動及時與消費者溝通，以及為付不起帳單的消費者提供付費協助計畫。

但他們也要求州府提高費率，表示公司需投入12億元對能源和天然氣系統進行升級改造，以更好地應對氣候變遷，和提供更多再生能源的電力。ConEd的升級改造計畫意味著電費將增加11.2%，天然氣費將增加18.2%，但最終費率的多寡將由州議會決定。

維權組織和民選官員表示，無力支付高額帳單的民眾應向ConEd公司和州公共服務廳投訴，州府設有多項援助計畫，消費者可根據家庭收入與人口的不同而申請援助，如何辦理可向民選官員求助。此外，ConEd等公司也有協助消費者付款的計畫，以可負擔的方式支付帳單。維權組織建議，為了避免因為不付款而帳戶被關，消費者即使不能全額付款，也應部分支付。