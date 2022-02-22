共和黨州長參選人訪法拉盛 李修頓反對遊民所

李修頓21日到法拉盛，與亞裔社區人士對談、傾聽社區聲音。(記者顏嘉瑩/攝影)

參選紐約州 州長的長島共和黨籍國會眾議員李修頓(Lee Zeldin)，21日在皇后區法拉盛與亞裔社區人士舉辦圓桌會議，重申整頓紐約州公共安全、教育等政策；與會者主要關心擬建在華社的遊民 收容所，李修頓說，市府應該幫助遊民，讓他們不需再仰賴遊民所，對於社區聲音也要尊重，州府則可以透過增加資源、解決吸毒等方式來解決遊民問題。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

李修頓表示，現在紐約市當局認為把遊民放到遊民所，就是解決問題，「這樣是不對的，我認為解決遊民問題，應該是協助這些人離開遊民所」；他說，每個遊民的個案不同，政府應該依照個別需求提供幫助，像是戒毒戒酒、提供心理諮詢、協助取得學位、幫助找工作等，同時民選官員在興建遊民所的議題上，也應該尊重社區的想法，州府則可透過增加資源，進一步解決遊民問題。

紐約州在疫情期間實施禁止逼遷令，以保護弱勢房客不受房東 逼遷，但被夾在中間的小房東既無法收租，也沒有政府補助，叫苦連天；李修頓表示反對政府對小房東的政策，目前民主黨也正在推動「全面租金管制」(universal rent control)，以保障租客權益；但李修頓說，該項提案將會損害房東權益，除了反對提案，他也不支持關閉房屋法庭。

對於促進公共安全，李修頓反對保釋金改革法案，他在會上也批評曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)的「輕罪不起訴」政策，認為曼哈頓檢方應該為其他行政區設立榜樣，要改善公共安全，執法和司法單位都需要做事。

李修頓還反對紐約市特殊高中入學改革以及取消資優班與特殊高中入學考試(SHSAT)，批評市府以「公平」為由，不公正對待那些成績優異的學生；他說這些靠著自己努力考試進入特殊高中的學生，應該被鼓勵，成為其他學生的榜樣，而不是遭到懲罰。

李修頓說，好的教育系統應該要幫助學生邁向成功之路，學生需要被鼓勵、被推動，教育系統不應該揠苗助長；李修頓也認為，學生間的競爭有利於學習。

41歲的李修頓出生於長島，是一名退伍軍人，曾上過伊拉克戰場；他曾擔任州參議員，2014年成為國會眾議員，連任至今，他也是前總統川普的堅定擁護者。