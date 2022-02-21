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賀新年 霍楚撥款1000萬 助亞裔社區疫後重建

記者和釗宇╱紐約報導
霍楚20日到曼哈頓華埠參加新春遊行時表示，州府將為亞裔社區組織提供1000萬元資金。（州長辦公室提供）
霍楚20日到曼哈頓華埠參加新春遊行時表示，州府將為亞裔社區組織提供1000萬元資金。（州長辦公室提供）

亞裔社區在新冠疫情中受創嚴重，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)20日到曼哈頓華埠參加新春遊行時宣布，州府將給主要為亞裔社區提供服務的社區組織提供1000萬元資金，亞美聯盟(Asian American Federation)、亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families)和華策會(Chinese-American Planning Council)等社區機構將獲注資。

霍楚表示，這比資金已經在2021至2022財年預算中規畫，提供給專注於直接服務亞裔社區的社區組織，這也是紐約州歷史上為亞裔社區提供的最大規模的單筆撥款。

「新冠疫情對很多被邊緣化的社區造成巨大衝擊，亞裔社區受創尤其嚴重，因為不光是疫情，還有日益增長的仇恨和暴力犯罪」，霍楚表示，「通過這1000萬元的投資，我們要傳遞的信息是：仇恨在這裡不會被容忍，我們將繼續堅定支持亞裔社區的兄弟姐們；本屆政府將專注於幫助那些長期以來被遺忘的社區，不只是幫助他們從疫情中走出來，而且未來也會一直保持。」

其中，亞美聯盟將獲得680萬元撥款，在所有社區組織中最多；州府表示，這筆撥款將幫助亞美聯盟下屬機構應對疫情以來突然增長的社區服務需求，亞美聯盟將向59個社區組織撥發這筆資金，包括提供直接服務、個案管理、心理健康資源等，亞洲人平等會(AAFE)、紐約中華公所等將接收由亞美聯盟撥發的款項。

同時，亞裔兒童與家庭聯盟將獲得超過100萬元撥款，用於加強亞裔社區的青少年服務，專注於青少年的社會情緒發展和心理健康；華策會將獲得近70萬元撥款，用於幫助亞裔移民和低收入社區獲取所需的市政服務資源，同時也將支持華策會擴大文化和語言服務。

亞裔 疫情 霍楚

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