上身赤裸 李尤娜身中40餘刀…兇嫌有性犯罪動機

李尤娜生前影像。(取自悼念網頁)

35歲的韓裔 女子李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)日前在深夜返回其曼哈頓華埠公寓時遭25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)尾隨入室殺害；檢察官 在嫌犯過堂時表示，李尤娜死時上身赤裸，身中40多刀，嫌犯有性犯罪動機；而李尤娜生前曾為亞裔 權益積極發聲，更因仇恨亞裔案件頻發而創辦互助小組。

作為音樂平台「Splice」的資深創意總監，同事眼中的李尤娜一直以亞裔身分為傲，不僅如此，她在壓抑文化和權益等方面也積極發聲，並因仇恨案件頻發創建了互助小組，以幫助身邊的亞裔夥伴。

李尤娜的前同事高波(Kenneth Takanami)表示，在亞特蘭大針對亞裔女性的連環槍擊案發生後，李尤娜一直在公司內部呼籲與其他亞裔員工建立聯繫，互相支持。

高波說，「我們因為一個共同的使命而團結在一起，打造一個更具包容性的創造者空間；她一直希望在我們公司就各種族裔背景和他們帶來的多樣性展開對話。」 他表示，在各種新聞頭條和輿論中，不要忘記這是一個鮮活生命的逝去，「Christina(李尤娜)，我會很想念你的。」

根據該移送書，案發當晚凌晨4時20分左右，李尤娜乘坐網約車到達位於企李士提街111號的住宅樓外，隨後使用鑰匙打開公寓大門入內；但身後大門完全關閉前，納許藉機尾隨進入，並和受害者保持著幾段樓梯的距離。

李尤娜進家門後，一名鄰居聽到了女子的驚聲呼救，以及一男子說，「冷靜點，我有槍」；呼救聲依舊持續，但沒過多久就安靜了下來。

助理檢察官約蘭(Dafna Yoran)表示，當警察趕到時，李尤娜的公寓門被反鎖；警員隨即聽到屋內有人「試圖模仿女聲」說，「這裡沒事，我不需要幫助。」

當警員破門進入，發現李尤娜已倒在浴室的血泊中死亡，她上身赤裸，身上的刀口有40多處；檢方稱納許「有性犯罪動機」。

被逮捕時，納許則躲在李尤娜的床下，一把黃柄凶刀被扔到梳妝台後面；移送書稱，納許曾試圖通過樓外防火梯逃跑。

納什案發前住在包厘街的遊民收容所，目前被控謀殺、入室盜竊和性動機入室盜竊，不得保釋；約蘭說，他很可能面臨不得假釋的終身監禁；下次上庭時間為17日。