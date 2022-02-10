「個人決定」 長島鐵路首位華裔主席伍華偉辭職

首任長島鐵路華裔主席伍華偉(立者)10日證實辭職；圖為伍華偉與妻子及母親參加活動合影。(本報檔案照)

2018年成為長島鐵路 (LIRR )首位華裔主席的伍華偉((Phillip Eng)，10日證實因「個人決定」(Personal Decision)已辭去這項職務；北線鐵路(Metro-North)的現任主席納珥迪(Catherine Rinaldi)將接任長島鐵路的主席一職，意味著她從今年起將管理全國兩個最大的通勤鐵路。

MTA代主席兼執行長利博(Janno Lieber)於10日在大中央車站 (Grand Central Terminal)的記者會宣布，在長島鐵路工作40年的伍華偉因個人決定，9日已遞交辭職聲明；他肯定伍華偉多年的貢獻，稱讚他去年創下長島鐵路歷史上最好的準點率，「他是一個非常強大的領導者」。

對於繼任者納珥迪，利博表示，這位新任主席在擔任北線鐵路主席期間，曾與長島鐵路多次密切合作，更難得是她在長島蘇福克郡長大，更了解當地的文化與民眾的日常需求，「我們需要一個能直接接手，幫助長島鐵路完成大中央車站東城通道(East Side Access)的新領導人」。

長島鐵路的通勤線路於2018年因頻繁的延誤與設施損壞，遭到民眾的投訴，口碑達到歷史最差；伍華偉在同年的4月接任成為長島鐵路主席，隨後制定了「長島鐵路前進」(LIRR Forward)計畫，通過解決包括設施老舊等引起的服務中斷的根本問題，以提高鐵路的準時性。

通過伍華偉的這項計畫，長島鐵路在2020年至2021年疫情爆發期間，雖乘載比平日更少的客源，但達到了歷史鮮有的準點率；此外，他在任期間也遭受諸多挑戰，包括因長時間加班與工會發生沖突以及應對曼哈頓中城賓州車站(Penn Station)日益變差的治安問題。

即使如此，領導長島鐵路工會的西蒙(Anthony Simon)仍對伍華偉的工作表示認可，感謝他親力親為完成每一件工作，以及對一線員工的支持，「他通過加強長島鐵路的基礎設施改善了服務，通過提高外展服務擴大了顧客群，我希望他與他的家人未來一切順利」。