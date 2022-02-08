公共場所口罩令 周三定奪…10日到期 料霍楚將解除

霍楚將在9日宣布新的口罩相關規定，外界普遍預期她將解除口罩令。（州長辦公室提供）

紐約州新冠疫情 持續降溫，州長霍楚 (Kathy Hochul)下達的公共場所口罩 令也將於周四(10日)到期；霍楚7日表示，將在周三(9日)宣布新的口罩相關規定，外界普遍預期她將解除口罩令；但霍楚表示，目前還不是解除校園口罩令的時候，因兒童的接種率仍然較低、染疫率較高。

應對疫情升溫，州府去年12月發布防疫規定，所有未要求來客出示接種紀錄的公共場所，須要求所有來客戴口罩，該規定將在10日到期；目前本輪疫情正在消退，根據州府數據，全州6日新增病例3795人，檢測陽性率降至4.2%，住院人數、ICU人數和插管治療人數均持續下降。

目前紐約州口罩令仍處於訴訟之中，此前口罩令遭州高等法院推翻，但州府隨即上訴至聯邦巡迴法院，口罩令得以保存；不過，廢除口罩令的壓力越來越大，共和黨州長參選人澤爾丁(Lee Zeldin)7日發表聲明，呼籲州府解除口罩令；霍楚表示，將在9日更新防疫規定，預計將取消口罩令。

不過，霍楚表示不會改變校園口罩令；儘管賓州、新州已經取消校園口罩令，霍楚表示，紐約州仍需要評估疫情；她說，目前兒童染疫率仍在上升，尤其是五至11歲兒童，目前11歲以下兒童的接種率僅為34%，接種率仍然可以提高，「我這裡有很多數據；我不是說口罩令沒辦法取消，只是現在不是時候。」

州衛生廳發言人芒泰格(Jill Montag)也表示，目前的校園口罩令將在2月21日到期，但預計將會延續；此前的校園口罩令以90天為期限，目前尚不知道如果延續，是否還以90天為期；霍楚表示，「讓我們給更多的孩子接種，給他們提供所需要的保護；疫情正在朝著正確的方向發展，我對此感到樂觀，但解除校園口罩令仍需時間。」

紐約市長亞當斯(Eric Adams)7日則表示，目前紐約市公校的新冠檢測陽性率已經不到1%，但他未表明何時可以取消公校口罩令；根據市教育局7日的表態，公校口罩令有力地阻止了公校內的疫情傳播，但何時取消取決於州府。