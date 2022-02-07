紐約州籌建賭場 時報廣場等3大地標可能中選

紐約州正在籌畫在下州地區新建至多三座賭場，時報廣場等三大地標是可能的選址目標。（記者和釗宇／攝影）

紐約州正在籌畫在下州地區新建至多三座賭場，花旗球場等三大地標是可能的選址目標。（美聯社） 紐約州正在籌畫在下州地區新建至多三座賭場，哈德遜廣場等三大地標是可能的選址目標。（美聯社）

紐約州正在籌畫在包括紐約市 在內的下州地區新建至多三座賭場，提振經濟，目前紐約市的時報廣場 、皇后區的花旗球場(Citi Field)和曼哈頓 中城哈德遜廣場(Hudson Yards)等三大地標是可能的選址目標。

紐約州此前通過禁令，2023年之前禁止在州內新建賭場，但州長霍楚(Kathy Hochul)可能在今年廢除這項禁令，允許下州地區新建最多三座賭場；Politico報導，地產商和全球和全球各大賭場業者正積極在紐約市及周邊選址，企圖染指這一最具吸引力但尚未開發的市場；大紐約地區有近2000萬人口，遊客雲集，但紐約人幾十年來只能前往大西洋城或康州賭博。

目前已有九大賭場巨頭積極競標，在紐約市推出超大規模的賭場、酒店和娛樂場所建案；羅德島州博彩巨頭百利公司(Bally's Corp)主席、在皇后區長大的金素(Soo Kim)說，新賭場有助於讓紐約市恢復因疫情而受損嚴重的經濟，「我相信紐約市，我認為我們能夠恢復，博彩已經被證明是一個恢復經濟的重要動力。」

除了百利公司，包括由馬來西亞雲頂集團控制的雲頂世界(Resorts World)、米高梅集團控制的皇都娛樂大賭場(Empire City Casino)等多家博彩巨頭，去年12月已經向州博彩委員會(Gaming Commission)提出新賭場建案申請，爭取在紐約市新建拉斯維加斯式的超大賭場。

其中，Hard Rock International在時報廣場的酒店4月即將開業，該公司可能有興趣在遊客雲集的時報廣場或其他地區新建賭場，該公司目前尚未對此作出回應；同時，作為全美歷史上最大規模的私人地產項目，哈德遜廣場也有可能成為新賭場的選址。

不過，儘管曼哈頓可能是業者首選，但也可能引來更嚴格的監管和社區反對；選區包括時報廣場周邊的州參議員霍伊曼(Brad Hoylman)，臨近時報廣場的賭場將對周邊造成負面影響，「我強烈反對在此新建賭場。」

因此一些業者也開始著眼在曼哈頓以外地區開設賭場，優點是更好停車，相比人口稠密的曼哈頓政治阻力也更小；其中，金沙集團據報導正計畫在皇后區的花旗球場周圍開賭場。

新賭場能否成行，要看4月1日截至的州府新財年預算談判情況；如果新賭場建案批准，州博彩委員會將啟動競標程序，組建工作組遴選方案；一旦開工，新賭場預計需要至少三年才能開張。