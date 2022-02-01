孟昭文提案 農曆新年定聯邦假日

孟昭文提新案，促農曆新年為新的法定假日，圖為孟昭文說明國會保護亞裔、嚇阻仇恨犯罪法案。(美聯社)

代表紐約市皇后區的國會眾議員孟昭文 31日宣布，虎年來臨之際，她已在國會眾議院提出一項新的提案及決議案，呼籲將農曆新年定為新的聯邦法定假日，認可農曆新年重要的文化與歷史意義；目前，提案已有44名共同提案人及其他一些國會議員的支持。

美國目前有包括新年、國殤日、國慶日等在內的11個聯邦法定假日，這項名為「農曆新年」(Lunar New Year Act)的H.R.6525新提案，要求將農曆新年定為新的聯邦法定假日，該提案目前已得到44名共同提案人及部分國會議員的支持，但還沒有共和黨人聯名簽署支持。

此外，孟昭文還在眾院 提出一項新決議案，鼓勵認可農曆新年的文化與歷史意義，祝願全世界共度春節的亞裔 同胞們新春佳節快樂，該決議案在眾院已有71名共同提案人。

孟昭文表示，對於亞裔美國人來說，已經傳承了幾千年的農曆新年是非常關鍵的慶祝節日，也是一年當中亞裔社區最重要的一項慶典，亞裔是全國人口增長最快的群體，被數以千萬計的亞裔共同慶祝的農曆新年也應受到政府的重視，期待在新的一年中，在眾院能推動這項新的提案與決議案，也恭祝各位新年快樂。

根據全國人口普查，2020年亞裔人口已增至2400萬，自2010年以來增長20%，是全美人口增長最快的少數族裔群體，此前，孟昭文曾致力推動紐約市公立學校放農曆新年假，該法案在2016年通過，她還在去年推動立法，希望聯邦政府建立亞太裔歷史及文化博物館，增加全國民眾對亞太裔族群的了解，消除偏見與歧視。