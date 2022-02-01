我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯賀虎年 承諾持續推進和平繁榮未來

美5歲以下兒童 最快2月底可接種輝瑞／BNT疫苗

孟昭文提案 農曆新年定聯邦假日

記者鄭怡嫣／紐約報導
孟昭文提新案，促農曆新年為新的法定假日，圖為孟昭文說明國會保護亞裔、嚇阻仇恨犯罪法案。(美聯社)
孟昭文提新案，促農曆新年為新的法定假日，圖為孟昭文說明國會保護亞裔、嚇阻仇恨犯罪法案。(美聯社)

代表紐約市皇后區的國會眾議員孟昭文31日宣布，虎年來臨之際，她已在國會眾議院提出一項新的提案及決議案，呼籲將農曆新年定為新的聯邦法定假日，認可農曆新年重要的文化與歷史意義；目前，提案已有44名共同提案人及其他一些國會議員的支持。

美國目前有包括新年、國殤日、國慶日等在內的11個聯邦法定假日，這項名為「農曆新年」(Lunar New Year Act)的H.R.6525新提案，要求將農曆新年定為新的聯邦法定假日，該提案目前已得到44名共同提案人及部分國會議員的支持，但還沒有共和黨人聯名簽署支持。

此外，孟昭文還在眾院提出一項新決議案，鼓勵認可農曆新年的文化與歷史意義，祝願全世界共度春節的亞裔同胞們新春佳節快樂，該決議案在眾院已有71名共同提案人。

孟昭文表示，對於亞裔美國人來說，已經傳承了幾千年的農曆新年是非常關鍵的慶祝節日，也是一年當中亞裔社區最重要的一項慶典，亞裔是全國人口增長最快的群體，被數以千萬計的亞裔共同慶祝的農曆新年也應受到政府的重視，期待在新的一年中，在眾院能推動這項新的提案與決議案，也恭祝各位新年快樂。

根據全國人口普查，2020年亞裔人口已增至2400萬，自2010年以來增長20%，是全美人口增長最快的少數族裔群體，此前，孟昭文曾致力推動紐約市公立學校放農曆新年假，該法案在2016年通過，她還在去年推動立法，希望聯邦政府建立亞太裔歷史及文化博物館，增加全國民眾對亞太裔族群的了解，消除偏見與歧視。

亞裔 孟昭文 眾院

上一則

華埠社團強調治安良好 邀遊客春節來觀光

下一則

州長、議員拜年 重申反仇亞犯罪

延伸閱讀

美東河南同鄉會慶新春 感謝3華裔議員

美東河南同鄉會慶新春 感謝3華裔議員
申請免費快篩劑網站 已有中文服務

申請免費快篩劑網站 已有中文服務
國會議員致信拜登 要求增加紐約快篩試劑

國會議員致信拜登 要求增加紐約快篩試劑
合租華人申請檢測盒失敗 紐約民代關切

合租華人申請檢測盒失敗 紐約民代關切
華人合租共用地址 申請免費檢測盒失敗 民代關切

華人合租共用地址 申請免費檢測盒失敗 民代關切

熱門新聞

年前民眾置辦年貨，但在惡劣天氣下建議買年貨要及早。(記者顏嘉瑩/攝影)

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

2022-01-26 14:11
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33
零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
里維拉的妻子悼念丈夫，抨擊司法系統的鬆懈以及對執法者的嚴苛政策。（歐新社）

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

2022-01-29 08:52
一股超強冬季風暴即將於28日晚襲擊紐約，政府呼籲市民不要外出。（市長辦公室提供）

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

2022-01-28 16:57

超人氣

更多 >
3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源

3/1起 中國個人存取現金逾人民幣5萬元需登記資金來源
林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強

林志玲47歲高齡產子 狂登日本熱搜 網喊：小孩基因太強
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴