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76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

記者鄭怡嫣／紐約報導
零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)
零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

超強冬季風暴登陸後，整個紐約市迎來嚴寒的天氣和大量的積雪，然而在華人聚居的皇后區法拉盛，一位來自上海的七旬老伯仍在街頭搭建帳篷、鋪四條被子過冬，熱心人士呼籲社區民眾施以援手，讓老伯過個好年。

76歲的劉玉生住在法拉盛三福大道(Sanford Ave)交緬街(Main St)近第一資本銀行(Capital One)一側的街頭，簡易帳篷頂上鋪就的幾層棉被，已被周末來襲的暴風雪浸濕，夜裡也有融化的雪水從底下滲入，還伴有陣陣寒風，白天他會去位於緬街的東海棠茶餐廳避寒直至關門，三餐以麵包解決，晚上則蓋著四條被子入睡。

劉玉生30日接受本報採訪時表示，90年代他與哥哥及父親來到紐約，住在曼哈頓華埠的披露街(Pell St.)，後來哥哥返回上海並與他們失聯，而他為照顧父親留在紐約；他曾在餐廳打工，也曾搭乘賭巴轉賣泥碼來維生，但後因護照被查收而失去了工作，父親去世後，他退掉華埠的租屋，便開始流浪，落腳在法拉盛街頭。

今年70歲的老鄉項仁耀住在法拉盛附近，四年前在賭場結識劉玉生，每周來看望他兩次，有時捎來家裡做的熱菜，有時則在東海棠茶餐廳一起喝咖啡吃薯條。項仁耀表示，自從認識劉玉生，他就一直無家可歸，雖因身分問題拿不到政府的救濟，但因曾跑賭場，也能贏點小錢，「吃了上頓還有下頓」，「他一個人很獨孤，同是上海人，我很同情他」。

三年前，劉玉生的腿腳開始不便，尤其是右腳患有靜脈曲張，流出的血水發臭，還差點有性命之虞，經不住項仁耀等友人的再三勸說才去就醫，至今仍不能利索走路，冬天雨雪後地面凍滑，劉玉生一、兩月前還不慎摔至左腿骨裂，「這幾天也常常摔倒」，額頭上至今有幾道結痂的疤。

雖然劉玉生不願麻煩他人，但熱心人士在得知他的情況後，希望社區民眾能施以援手，讓他過個好年。

劉玉生與項仁耀在東海棠茶餐廳避寒。(記者鄭怡嫣/攝影)
劉玉生與項仁耀在東海棠茶餐廳避寒。(記者鄭怡嫣/攝影)

法拉盛 華埠 紐約市

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