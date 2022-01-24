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殉職警遺體送殯儀館 上百員警迎靈 亞當斯籲阻止黑槍進紐約

記者顏嘉瑩╱紐約報導
殉職警員里維拉的遺體23日從醫院運至殯儀館，場面莊重。(Getty Images)
殉職警員里維拉的遺體23日從醫院運至殯儀館，場面莊重。(Getty Images)

殉職警員里維拉的遺體23日從醫院運至殯儀館，市長亞當斯(中)和市警總局局長西維爾...
殉職警員里維拉的遺體23日從醫院運至殯儀館，市長亞當斯(中)和市警總局局長西維爾到場。(Getty Images)

殉職警員里維拉的遺體23日從醫院運至殯儀館，大批警員在街邊佇立送行。(Getty...
殉職警員里維拉的遺體23日從醫院運至殯儀館，大批警員在街邊佇立送行。(Getty Images)

日前在曼哈頓哈林區處理家庭糾紛卻遭到槍擊殉職的警員里維拉(Jason Rivera)，其遺體23日在從表維醫院移到位於英吾德(Inwood)的殯儀館，市長亞當斯(Eric Adams)、市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)及上百名警員到場致意。同時遭槍擊的警員莫拉(Wilbert Mora)昨日轉院治療，生命依然危急。

身為退休警察的亞當斯，23日向全市3萬5000名警察表示，不要聽信惡評、不要讓雜音淹沒真相，「你們受到我和市民的愛戴與讚賞。」

亞當斯分享曾經在巡邏其中失去夥伴的過程，了解其他警員、親友對自己生命安全的擔憂，「但我要讓你們知道，紐約市民是如何感謝你們的所作所為，他們希望你們在這裡、他們支持你們。」

他也呼籲整個城市應該團結對抗這些犯罪，一同保護城市安全；自他上任後，包括里維拉在內，本月已有五名警察被射擊、一人死亡。

殉職的里維拉，今年才22歲，剛在14個月前加入市警，殉職後留下妻子和一個孩子，里維拉的遺體在被送往殯儀館時，他的母親坐在輪椅上哭泣；家族親友認為當局應該解決日益嚴重的槍枝暴力；一名友人表示，對槍枝氾濫問題，市府應該「做些事情」，不能再讓無辜的人死於槍下。

在案發時與里維拉一同執勤，也遭槍擊的27歲警員莫拉(Wilbert Mora)，目前仍在醫院與死神搏鬥；最新消息指，莫拉的病況仍被醫院列為「極度危急」。

約有200名哈林區第32分局的警察同事23日步行到醫院為莫拉守夜；23日下午市警局表示，他在當天從哈林醫院轉往紐約大學朗格尼醫療中心(NYU Langone Medical Center)救治，情況仍危急。

亞當斯23日透過影片向全市3萬5000名警察表示，不要聽信批評、不要讓聲音淹沒真...
亞當斯23日透過影片向全市3萬5000名警察表示，不要聽信批評、不要讓聲音淹沒真相。(影片截圖)

亞當斯23日稍早受訪時，要求聯邦政府介入，以阻止「不斷進入」紐約市的黑槍；他表示，市警努力打擊槍枝氾濫，阻止在街上流動，「但還是會有源源不斷的黑槍湧入紐約市」，亞當斯表示，聯邦政府應該協調追查那些為包括紐約市在內的大城市，提供槍枝的經銷商。

市警計畫於27日下午1時至晚8時，在曼哈頓中城的大型教堂為里維拉舉行守靈，28日早9時舉行葬禮。

亞當斯 警察 紐約市

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