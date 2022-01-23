我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

籃網25日慶新春之夜 首與華裔設計師合作推虎年時尚商品

記者顏潔恩／紐約報導
籃網隊首次與華裔設計師林能平合作，推出虎年迎春限定商品。圖為其中一件長袖毛衣。(籃網隊提供)
籃網隊首次與華裔設計師林能平合作，推出虎年迎春限定商品。圖為其中一件長袖毛衣。(籃網隊提供)

布碌崙(布魯克林)籃網隊(Brooklyn Nets)將於25日晚主場對陣洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)，比賽期間舉行新春之夜慶賀活動，多個紅包抽獎和表演助陣，慶祝虎年到來；此外籃網隊也首次與華裔設計師林能平(Philip Lim)合作，推出虎年迎春限定商品。

每逢農曆新年，籃網隊於巴克萊中心(Barclays Center)主場舉辦中華文化主題的春節比賽已成傳統，籃網母公司執行長John Abbamondi表示，很高興球隊能慶祝並致敬中華豐富的歷史文化；本月25日的賽事中，世界球迷將認識華人春節習俗和傳統，也很開心這次與林能平合作，透過時尚和運動的結合，將不同族裔和文化背景的社區聯繫起來。

在為亞裔群體爭權上，籃網老闆蔡崇信和林能平共享相同理念，蔡崇信是「美國亞裔基金會」的共同創辦人，該組織以對抗針對亞太裔民眾對的歧視與仇恨而成立；林能平2021年發起GoFundMe網路募款，致力於幫助受害的亞裔，此次首合作，想傳遞一個團結一致、勇闖虎年的信息。

林能平旗下品牌3.1 Philip Lim推出的一系列商品包括虎年為主題的帽子、長袖毛衣，印有「恭喜發財」等喜慶祝福，將於當日比賽的Brooklyn Fanatics專賣店銷售。

其他比賽當日的活動環節包括，贊助商熊貓快餐(Panda Express)送出神秘紅包，裡頭將有二維碼信息，民眾可參與贏取各種獎品，幸運者可獲球星杜蘭特(Kevin Durant)的球衣；另外還邀請舞蹈團Team Hype、Brooklynettes、TAKALA LAND，帶來中華民族傳統或是嘻哈舞蹈，本地華人餐館也將帶來中華美食推薦給大眾。

新春慶祝節目將於當日晚6時開始，由全球最年輕的弦樂團「The Joyous String Ensemble」將帶來國歌演奏，比賽則在晚7時30分開始，觀眾需提前15分鐘入場；除播放賀歲影片之外，中國駐紐約總領事黃屏也將現身，給民眾獻上祝福。

亞裔 華人 布碌崙

上一則

美國福建華人聯合會支持北京冬奧 向全球華人拜年

下一則

華男曼哈頓堅尼路攻擊他人 市警通緝

延伸閱讀

NBA／籃網助教干擾球判罰1萬元 球團罰2.5萬元

NBA／籃網助教干擾球判罰1萬元 球團罰2.5萬元
NBA／厄文聯手艾德里奇飆57分 籃網1分之差險勝巫師

NBA／厄文聯手艾德里奇飆57分 籃網1分之差險勝巫師

蔡崇信砸近2億 買紐約73層豪宅頂樓 去年才買同棟公寓

蔡崇信砸近2億 買紐約73層豪宅頂樓 去年才買同棟公寓
NBA／厄文仍拒打疫苗 巴克利下毒咒：希望籃網每場都輸

NBA／厄文仍拒打疫苗 巴克利下毒咒：希望籃網每場都輸
NBA／騎士撕籃網…葛蘭德帶頭反攻 打出明星賽身手

NBA／騎士撕籃網…葛蘭德帶頭反攻 打出明星賽身手

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55
殺手佯裝外賣員，在紐約市東村一間公寓內槍殺一名男子。（警方提供）

殺手佯裝Uber外賣員闖紐約公寓 連開數槍射殺房客

2022-01-17 12:54
曼哈頓地區檢察官白艾榮推行的「輕罪不起訴」改革，致使數十名資深官員辭職。(路透)

「輕罪不起訴」致曼哈頓檢方內部震盪 十幾名高官離職

2022-01-15 14:41

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道