籃網25日慶新春之夜 首與華裔設計師合作推虎年時尚商品

籃網隊首次與華裔設計師林能平合作，推出虎年迎春限定商品。圖為其中一件長袖毛衣。(籃網隊提供)

布碌崙 (布魯克林)籃網隊(Brooklyn Nets)將於25日晚主場對陣洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)，比賽期間舉行新春之夜慶賀活動，多個紅包抽獎和表演助陣，慶祝虎年到來；此外籃網隊也首次與華裔設計師林能平(Philip Lim)合作，推出虎年迎春限定商品。

每逢農曆新年，籃網隊於巴克萊中心(Barclays Center)主場舉辦中華文化主題的春節比賽已成傳統，籃網母公司執行長John Abbamondi表示，很高興球隊能慶祝並致敬中華豐富的歷史文化；本月25日的賽事中，世界球迷將認識華人 春節習俗和傳統，也很開心這次與林能平合作，透過時尚和運動的結合，將不同族裔和文化背景的社區聯繫起來。

在為亞裔 群體爭權上，籃網老闆蔡崇信和林能平共享相同理念，蔡崇信是「美國亞裔基金會」的共同創辦人，該組織以對抗針對亞太裔民眾對的歧視與仇恨而成立；林能平2021年發起GoFundMe網路募款，致力於幫助受害的亞裔，此次首合作，想傳遞一個團結一致、勇闖虎年的信息。

林能平旗下品牌3.1 Philip Lim推出的一系列商品包括虎年為主題的帽子、長袖毛衣，印有「恭喜發財」等喜慶祝福，將於當日比賽的Brooklyn Fanatics專賣店銷售。

其他比賽當日的活動環節包括，贊助商熊貓快餐(Panda Express)送出神秘紅包，裡頭將有二維碼信息，民眾可參與贏取各種獎品，幸運者可獲球星杜蘭特(Kevin Durant)的球衣；另外還邀請舞蹈團Team Hype、Brooklynettes、TAKALA LAND，帶來中華民族傳統或是嘻哈舞蹈，本地華人餐館也將帶來中華美食推薦給大眾。

新春慶祝節目將於當日晚6時開始，由全球最年輕的弦樂團「The Joyous String Ensemble」將帶來國歌演奏，比賽則在晚7時30分開始，觀眾需提前15分鐘入場；除播放賀歲影片之外，中國駐紐約總領事黃屏也將現身，給民眾獻上祝福。