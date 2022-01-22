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地鐵月台裝安全門 呼聲再起

編譯周芳苑／綜合21日電
日前要求紐約大都會運輸署安裝月台安全門的呼聲再起。（Getty Images）
日前要求紐約大都會運輸署安裝月台安全門的呼聲再起。（Getty Images）

紐約市地鐵站日前一婦女被推落軌道致死，要求紐約大都會運輸署(MTA)安裝月台安全門的呼聲再起。

曾任職MTA董事會、現為交通倡議者的莫德勒 (Charles Moerdler)說，華女高慧民(Michelle Go)被推落軌道當場死亡應促使MTA審視安裝月台門。

莫德勒曾試圖測試月台屏蔽門(platform screens)，未成功，他說，他們五年、十年前說會測試，一再跳票。

一名不願公開姓名的MTA前主管說，中國、泰國、韓國都有月台屏蔽門，全球各地都已決定朝該方向發展。

MTA一直認為，由於數十億元成本和工程難度，無法在117年之久的紐約地鐵系統安裝月台門。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)日前稱，月台門適用許多地方，但在紐約因地鐵系統的特殊複雜性變得更棘手，包括系統老舊、通風方式等，他們持續尋找更安全的方法。

但就算新蓋的地鐵站也未見月台安全門，包括7號線2015年開通開通的延伸至34街的34th Street-Hudson Yards終點站、2017年開通的Q線第二大道新車站。

研究和倡議組織TransitCenter表示，新車站通常會安裝月台門，例如倫敦地鐵1990年代後期延伸線Jubilee Line 、今年稍晚將開通的Elizabeth Line便有月台防護罩和門，巴黎地鐵和香港地鐵網舊系統大改造障礙重重，部分路段也增設月台門。

MTA多次取消月台門測試。2018 年取消L線三大道站測試，轉而將資金用於六、七大道沿線安裝電梯；L 線三大道站兩月台門測試打算2019年L車停駛時進行，卻在既定時程前幾個月被前州長葛謨(Andrew Cuomo)喊卡。MTA甚至更早便有意在5號線Pelham Parkway站測試月台門。

葛謨任內的紐約市捷運局(New York City Transit)局長拜福特(Andy Byford)說，月台門遲不安裝，唯一問題是資金。

近來人們擅闖地鐵軌道造成延誤增加，MTA官員承認有更多心理問題的人走上鐵軌，安全屏蔽話題再現。

地鐵站 MTA 紐約市

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