近4000遊民露宿街頭 逾1600人「伴有嚴重精神疾病」

紐約市有近4000遊民每晚露宿街頭，圖為曼哈頓一名遊民在冷風中蜷縮著坐在街頭。(路透)

紐約市 的遊民問題積弊已久，最新的數據顯示，在前市長白思豪 (Bill de Blasio)執政八年內，雖然收容所內的遊民減少了11%，然而有近4000遊民每晚露宿街頭，其中有1600多位還「伴有嚴重的精神疾病」，加之紐約州禁止逼遷令日前失效，數以萬計的租戶可能因交不起房租而成為遊民。

市非營利媒體THE CITY在統計了市遊民服務局(DHS)的每日遊民報告後發現，在前任市長白思豪自2013年起執政以來，八年間收容所內的遊民減少了11%，遊民數量主要從2019年疫情 爆發後開始下降，此外在疫情期間州府實施近兩年的禁止逼遷令，使租客不因失去收入付不起房租而流離失所，也有效遏止了遊民的增長。

根據THE CITY的分析，收容所遊民減少，部分可歸因為州的禁止逼遷令政策以及政府將部分遊民所改造成永久性的可負擔房屋，但根據遊民聯盟(the Coalition for the Homeless)此前的統計，也有高達77%的受訪的遊民表示之前住在收容所內，但由於安全和環境問題，後來又選擇回到街上遊蕩。

然而，隨著州禁止逼遷令日前失效，且州長霍楚(Kathy Hochul)已明確表示不再延期，數萬名租戶可能重新因為交不起房租而遭遇逼遷，包括皇后區區長理查茲(Donovan Richards)以及遊民聯盟在內的民代及機構等都曾表示，遊民問題可能捲土重來，收容所也可能再度過度擁擠。

另一方面，根據聯邦住宅與都市發展部(HUD)的數據，紐約市每晚有3904民遊民露宿街頭，其中男性3155名，女性714名，西語裔、非洲裔、及亞裔遊民的數量分別為1373人、1730人以及77人；其中有1671人「伴有嚴重的精神疾病」，1511人有「長期藥物濫用」的問題，3人是老兵，54人為愛滋病患者，257人是無人監管的未成年。