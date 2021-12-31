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候任市長亞當斯：紐約不封城 維持企業疫苗令

記者顏嘉瑩／紐約報導
31--亞當斯30日談及上任後的防疫方針，提到「六大支柱」，目標在保持城市開放的情況下，維護市民健康安全。(視頻截圖)
31--亞當斯30日談及上任後的防疫方針，提到「六大支柱」，目標在保持城市開放的情況下，維護市民健康安全。(視頻截圖)

即將於新年上任的候任紐約市長亞當斯(Eric Adams)，30日召開上任前的首場記者會，談及他的防疫方針，指出不會再度封城，也將維持現行的私企疫苗令；他提到「六大支柱」，包括疫苗接種、支持醫院和集會場所、新冠檢測、新冠治療、減緩病毒傳播及確保校園安全等，要在保持城市開放的同時，維護市民的健康安全。

亞當斯表示，上任後的防疫目標即保持城市的開放，「我們不能再次封城」；關於現有疫苗和口罩等規定，原則上則保持不變，但將針對細部調整。

根據市府數據，補強針對變種Delta病毒以及早期的新冠病毒株極為有效，但目前仍沒有補強針與變種Omicron病毒的相關數據；不過亞當斯強調，疫苗及補強針的接種和檢測，是紐約市對抗新冠的最大武器。

六大支柱的疫苗接種，將維持現任市長白思豪(Bill de Blasio)要求私企員工接種疫苗的規定，同時市府也將在春季前決定公校的疫苗接種計畫；支持醫院和集會場所，則是為市立醫院系統提供資源，確保在面對未來幾個月增加的患者，有足夠人員應對。

減緩病毒傳播的目標，則將在1月透過社區組織和市衛生局設立的站點，分發200萬個KN95、KF94和N95口罩，加強民眾防疫；而公共衛生指南和規則，將根據科學、公平的原則，以及衛生專家的建議，針對病毒株和對公共衛生的威脅進行校準；此外為提高公眾意識並管理，市府預計將發布顏色編碼系統，顯示病毒威脅的級別，以及已採取的安全措施等。

確保校園安全，將沿用日前宣布對公校的擴大測試計畫，包括提供居家檢測盒、七周檢測兩次等；另外還有雙重監測，視情況即時調整「戰情室」(Situation Room)方針和隔離政策；提高口罩品質和改善通風等，亞當斯還表示，預計將於4月公布公校學生接種疫苗新規。

對於要求私企員工接種疫苗的規定，亞當斯表示原則將保持不變，但施政重點在於合規性，而非懲罰；他解釋，屆時將有專門部門與小企業、利益相關者和市府合作，協助私人企業，若企業與市府合作，協助員工接種疫苗則可免除罰款。

亞當斯說：「我們將度過難關」；他相信，紐約市的防疫方針將會引導全美效仿。

疫苗 亞當斯 檢測

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