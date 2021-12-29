紐約客談／無照擺攤 民眾、店家、攤販都苦

在一次歡送晚宴上，即將卸任的法拉盛市議員顧雅明，提到了三件仍讓他掛心而未能解決的事情，一是緬街的公車道，二是被喊卡卻未取消的游民所計畫，三是緬街與周邊的無照攤販。

緬街上川流不息的人群，和由小商鋪組成中小型購物中心內的冷清形成對比，小商鋪裡手販賣機殼的價格，事實上和無證攤販的起價並無差別，但商家們還要多付租金與電費，一位年輕的商家一攤手：「又有什麼辦法，定高了哪有人買啊」。

疫情 最重時，市長白思豪宣布市警將不再對無照攤販進行執法，後來，市府又將執法權移交市消費者與勞工保護局，警方是協助的角色，也無權開罰是者充公，逐漸，攤販們開始學會打游擊戰，消保局或商改區的人一來，他們不爭辯，不還嘴，收拾利索，但等檢查人員一走，又是他們的天下了。

一邊是公平、環境、安全：正規經營的小商家被搶占市場，付電租稅費不算，有時還因防疫規定被勞保局罰錢，市容方面更是有礙觀瞻，街上的垃圾和假貨都水漲船高；可另一方面，也是生存問題。

一位60多歲獨居的老伯已經在這裡擺攤一年了，他每天花兩小時乘地鐵 ，用推車把攤貨提上提下，然後從早8時擺到晚上8時30分，他本來在康州經營一家雜貨店，疫情期間沒有人來就關閉了，他有很多的手機 殼積貨，卻趕不上蘋果手機更新換代的速度，「再不賣掉，老版手機殼就通通要處理」，一天擺12小時，賺幾十元，運氣好時也能上百。

他把自己叫做「混飯的」，從老舊保暖衣中掏出一根菸，吸一口，「警察都不管那些討飯的，還管混飯吃的？」，「再不混，我就連房租都交不起了」。

（紐約客談，每周二至周六見報）