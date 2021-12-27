紐約州隔離5天就上班？醫護批不科學

州長霍楚(左一)響應CDC縮短醫護人員隔離日期的新規，遭到紐約州護士協會強烈反對。(取自霍楚推特)

隨著紐約州 日均確診數連日破紀錄，導致關鍵行業出現勞動力短缺，州長霍楚因而響應聯邦疾病防治中心(CDC )的新規，放鬆對完全接種疫苗 的必要行業工作者的檢疫標準，縮短了相關感染者的隔離期，遭到紐約州護士協會(New York State Nurses Association)強烈反對。

CDC日前宣布，縮短確診與可能接觸病毒的醫護人員隔離時間至五天；無症狀的醫護人員隔離七天且篩檢陰性後可回歸工作崗位，「若人力依然不足，隔離期會再縮短」；此外，已接種補強針者，無須在經歷暴露高風險後居家隔離。

新規獲得州長霍楚的響應，她表示，對於在醫院、養老院、餐館等必要行業的工作者，此前政策為完全接種後若突破感染需自行隔離十天，如今為緩解勞工短缺，若完全接種疫苗且症狀減輕，即72小時內沒有發燒並無症狀的人員，居家隔離五天後便可返崗上班，但必須配戴口罩。

此舉引發紐約州護士協會的嚴正抗議，該組織發表聲明稱，「CDC指導意見與科學實證不一致，規定模糊不清，沒有提供準確定義和解釋標準，會對醫務工作者和社會安全造成極大威脅。」

聲明指出，CDC針對預計的人員短缺而提供的應急策略，並沒有對醫護人員的感染率進行跟蹤，也沒有在高風險的醫療場所為醫護人員提供保護措施，即使接種疫苗確實可以提供一系列的感染保護，但是這取決於疫苗的類型、距離上次接種的時間和身體的免疫狀況，但是連CDC自己都承認「允許感染病毒或有高風險接觸病毒的醫護人員，在達到常規健康標準前返崗工作，會導致病毒的傳播。」

紐約州護士協會要求CDC改變新規，不要再像此前無法為醫護人員提供N95口罩、家庭檢測試劑盒，以及在公共區域進行便攜式HEPA過濾，而枉顧醫護人員的生命安全，「在新冠一開始就沒有優先考慮醫護人員的安全，才是導致人員短缺的根源，而目前的指導意見只會「雪上加霜」，使我們和病人都處於更嚴重的危險中；我們的醫護人員和病人，都應該得到更好的待遇。」