混打更有保護力 專家籲打科興者 隔28天打輝瑞或莫德納補強針

打完科興入境美國後，專家建議隔28天混打輝瑞或莫德納更有保護力。（美聯社）

新冠病毒新毒株Omicron迅速在美傳播，已在中國完全接種科興或國藥 的赴美人士，欲盡快在美注射莫德納或輝瑞 補強針；「混打」有無風險？需間隔多久？兩位病毒學專家及生物醫學教授在接受本報專訪時表示，間隔28天左右即可加打補強針，在疫情高風險地區，也可進行「緊急注射」，且現有研究表明，「混打」疫苗 所產生的體內抗體更高，具有更好的保護效果。

香港大學上周發布的一份最新研究報告顯示，在25名接種了兩劑科興疫苗的受試者中，均檢測不到對新變種具有抵抗力的抗體，顯示兩劑科興難以有效抵抗Omicron；而根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，在紐約州、新州、波多黎各及美屬維京群島，Omicron變種已占到新冠確診病例的92%，這也是為何接種科興或國藥的由華赴美人士，盼能盡快注射補強針的原因。

打比不打好，早比晚好

中國病毒學專家常榮山表示，對未有免疫缺損及基礎性疾病的民眾，在接種第二劑科興或國藥疫苗的14天後，即可在美注射莫德納或輝瑞補強針，但間隔28天更安全有效，「間隔時間越長越不好，間隔六個月再補打，效果已大幅度下降」。

紐約華人醫師常務理事、病理檢驗科醫生劉應現也提議，「打比不打好，早比晚好」，建議應及早注射補強針防染疫；香港大學醫學院生物醫學學院教授金冬雁也說，間隔28天可作為參考標準，「隔28天打沒有任何問題，免疫缺損的人在28天後注射補強針，也是安全的」。

現有的醫學資料表明，在接種疫苗28天之後，90%以上的免疫接種人員都能產生相應抗體，此時再注射補強針，則具有更好的保護效果；而上周香港大學發表的另一項小型研究顯示，包括科興及國藥在內的滅活疫苗的抗體水平，在兩個月後便低於50%，故間隔六個月後再打補強針，便「難以保證安全」。

加強針打一劑即可 兩針沒必要

至於是否能在接種兩劑科興或國藥後，繼而在美接種兩針輝瑞或莫德納再接種補強針，金冬雁表示，「也行，但不十分必要」，目前，輝瑞及莫德納補強針的成分及劑量均與前兩針相同，在完全接種科興或國藥後，僅補打一針輝瑞或莫德納，就能在體內產生足夠多的抗體。

截至7日，進入世衛組織緊急使用清單的疫苗，包括中國的科興、國藥、印度本土疫苗Covaxin、美國嬌生疫苗、英國阿斯利康疫苗、美國莫德納以及輝瑞疫苗；世衛16日發布的新冠疫苗「混打」臨時指南建議，這幾種疫苗皆可混打；在美國CDC官網上，已羅列強生混打輝瑞或摩德納補強針的時間間隔建議，但尚未對科興國藥混打莫德納或輝瑞提出建議。

常榮山表示，研究已經顯示，混打的保護效果實際上更好，此前世衛公布的一批新冠疫苗研究的最新進展中，他尤為關注了智利的一份報告；報告顯示，在智利，兩劑科興加科興補強針，對於預防感染新冠病毒的保護力為70.89%，對於預防產生新冠症狀的保護力為73.58%，對於預防因新冠住院的保護力為80.77%，而若是兩劑科興混打輝瑞補強針，這三項數據則分別提升至93.18%、94.98%以及97.06%。

至於是否應該在打補強針前進行抗體檢測，金冬雁表示，目前有多種抗體檢測方式，其中「受體結合域」(RBD)抗體檢測的準確度較高，但也需根據個人醫生的指導意見來進行檢測。

最後，金冬雁提醒赴美華人，現有的數據均顯示，Omicron的致命性並不強，在做好安全防護工作及盡快注射補強針以外，也需要做好心理準備，「美中的防疫概念有很大的不同，許多人在剛抵美時會受到巨大的社會文化衝擊，從而產生心理層面的恐慌、憂慮與緊張，這是需要調整與適應的」。