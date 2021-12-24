曾染疫再確診風險仍高 紐約市衛生局：須打疫苗

市衛生局表示，即便已經感染新冠肺炎產生抗體，再次感染的風險仍然較大，因此應繼續接種疫苗和補強針。（路透）

市長移民 服務辦公室(MOIA)聯合市衛生局，日前舉行少數族裔媒體線上記者會，市衛生局第一副局長伊斯特靈(Torian Easterling)表示，即便已經感染新冠肺炎產生抗體，再次感染的風險仍然較大，因此應繼續接種疫苗 和補強針。

伊斯特靈說，目前紐約市疫情陡然惡化，情況和幾周前已經不同，Omicron變種病毒 的傳播速度遠超過Delta變種病毒；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的估計，大紐約地區的新增病例中超過九成感染的是Omicron變種病毒，因此民眾應該認真對待，因為病毒一直在變異。

他表示，儘管目前新冠住院病例數並未如同新增病例數一樣激增，但住院人數屬於滯後指標，一般會在感染人數激增一段時間之後才會大幅增長，因此民眾應該繼續積極接種、打補強針、檢測、戴口罩。

伊斯特靈表示，雖然目前有很多突破感染的案例，讓人對疫苗的效果產生懷疑，但大量的科學證據顯示，疫苗雖然有一些副作用，但仍然是安全有效的，接種的好處遠超弊端；而且，即便已經感染過新冠肺炎，體內已有抗體，民眾依然應該繼續接種疫苗，因為研究顯示，如果一個人感染過但沒打疫苗，再次感染的概率，比感染過且完全接種的人多13倍，而且Omicron變種病毒更易造成二次感染。

市長移民服務辦公室主任巴蒂斯塔(Raquel Batista)呼籲移民社區民眾積極接種、打補強針，並提醒民眾即日起至12月31日，在市府運營接種點打補強針可領取100元獎勵；此外，市衛生局還提供上門接種服務，民眾可登錄網站nyc.gov/homevaccine填寫申請信息；需要防疫服務的民眾，如領取自我檢測包、申請隔離處所等，可撥打電話(212)268-4319查詢。