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報告：市府應暫停「智慧紐約」、擴大資優班

顏嘉瑩
PlaceNYC發布最新報告，建議下一任市長亞當斯擴大公校的資優班項目，還應推行普遍篩查等。(Getty Images)
PlaceNYC發布最新報告，建議下一任市長亞當斯擴大公校的資優班項目，還應推行普遍篩查等。(Getty Images)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)計畫取消「資優班」(Gifted and Talented)項目，以為所有學生提供「加速學習」資源的「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目，造成包括亞裔社區在內的不滿；紐約市加強課程和教育家長領導(PlaceNYC)29日發布最新報告，對即將在明年1月上任的新市府提出建議，認為想要解決問題，除擴大資優班項目，還應與社區合作並推行普遍篩查(universal screening)等，確保每位學生的權益。

該份建議報告，由紐約市加強課程和教育家長領導與相關教育專家、學者，在與440多個資優班或計畫參與資優班的家庭討論，蒐集社區和研究支持的解決方案，針對短期、中期的未來六個月，以及未來2022-23學年及之後，市府對資優班施政方針，提出的建議。

報告中提到，資優班的未來應由候任市長亞當斯(Eric Adams)政府決定，現在市教育局(DOE)應該立即暫停「智慧紐約」項目，並提供足夠的時間以試點方式，同時新市府也要和家長及社區合作改進，而非取消資優班。

報告建議市府在六個月內，應立即停止智慧紐約，直到市府成功實施試點計畫並證明其有效性；而在2022年春季，則要推行普遍篩查，以全美普遍的標準對學前班至二年級的學生進行篩查，這些學生也有權利不參加資優班；學生篩查應使用根據紐約市數據當量表，保證經濟弱勢及其他弱勢學生不會被排除在外；成立「資優班觸及和識別」工作組(G&T Access & Identification Task Force)，重新針對此前篩選標準評估，並為2023年秋季入學提供改進建議，另外報告還建議市府擴大資優班。

針對白思豪提出的「智慧紐約」，PlaceNYC表示，如果該試點計畫被證明是有效的，就應該被推廣到所有學校，以改善紐約市學生的學習成果；「智慧紐約項目和資優班可以並存，但不能替代滿足這些資優學生獨特的教育需求。」

PlaceNYC也說，期待亞當斯上任之後，可以與家長建立更有效率的關係，並接受社區建議，擴大而非取消資優班。

紐約市 資優班 教育局

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