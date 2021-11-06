日光節約時間7日結束 紐約市將加強交通執法

市交通局、市警代表等4日在曼哈頓下城宣布啟動第六年度「黃昏與黑暗交通安全計畫。（記者金春香／攝影）

日光節約時間(Daylight Saving Time)將於周日(7日)凌晨結束，市交通局、市警代表等4日在曼哈頓下城宣布啟動第六年度「黃昏與黑暗」(Dusk and Darkness)交通安全計畫，作為「零死亡願景」(Vision Zero)計畫的延伸，提醒民眾冬季日落提前可能出現的交通安全隱患，市警局也將加強交通執法。

今年的日光節約時間將於7日凌晨2時結束，屆時時鐘將「回撥」一小時；歷史數據顯示，日光節約時間結束後天色提早變暗，導致行人和單車騎士傷亡增加；根據交通局2010年至2014年的數據，秋季和冬季因為日照時間短，清晨和黃昏車禍 事故及死亡人數較平時高出40%，昏暗天色內能見度降低，也導致車輛轉彎時發生碰撞的機率增加一倍。

市警和交通局在很多易出交通事故的路口部署成員加強宣傳教育。（交通局提供）

市警交通安全局局長羅伊斯特(Kim Royster)表示，日光節約時間結束後，每天下午不到5時就會天黑，車輛在街道上行駛時，駕駛一定要保持警惕，市警已經開始在很多易出交通事故的路口部署成員加強宣傳教育；她指出，駕駛在保證交通安全過程中起到關鍵性作用，在冬季日照時間較短情況下，駕駛在路上一定要小心謹慎。

「黃昏與黑暗」計畫到今年已經進入第六個年頭，在每年的11月至來年3月間進行，過去五年該計畫的事實保證全市交通事故致死率下降18%；該計畫也致力於保護全市日漸增加的單車騎者，根據交通局數據，過去15年內，紐約騎單車者數量增加三倍。

交通局局長加特曼(Hank Gutman)和市長白思豪 (Bill de Blasio)都呼籲州府修改有關超速攝像頭的監管法律，允許紐約市 全天運轉市內的攝像頭。

市警交通安全局從本周起集中力量對一些最容易危害行人的違規現象加強執法，如超速和未避讓行人，各分局也將在日落時分增加街道巡邏人手；同時，交通局提醒市內行駛的駕駛遵守每小時25哩的限速，注意避讓行人和單車騎士，轉彎時應遵守限速。