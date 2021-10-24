亞當斯華埠造勢 衝刺普選

「亞當斯華人之友會」在華埠為其普選造勢，亞當斯同日宣布背書馬泰。(記者張晨／攝影)

為支持紐約市 長民主黨候選人亞當斯 (Eric Adams)成功當選，近40個華裔社團、商家組成的「亞當斯華人 之友會」23日在華埠孔子大廈前舉辦造勢活動；同日亞當斯也宣布背書第一選區民主黨市議員參選人馬泰(Christopher Marte)，稱其必能擔當重任。

影音來源：記者張晨

總策畫田士銳表示，亞當斯在民主黨初選中險勝，來自華人社區的票數有決定性影響，相信若他成功當選，將更重視華人聲音，「亞當斯華人之友會」也希望社區團結，11月2日普選支持亞當斯，助他順利高票當選市長。

該會榮譽主席、市議員顧雅明表示，亞當斯與華人移民長期相處，合作關係緊密，他在任布碌崙(布魯克林)區長期間積極推動牌樓建議，支持亞裔家庭孩子教育；亞當斯公開譴責仇恨亞裔的犯罪案件，獲得眾多華人社團的背書，以及超過30多位現任州市官員及近十位明星的背書。

亞當斯競選辦公室顧問鄭祺蓉說，亞當斯在擔任區長的七年多時間裡，大家有目共睹其對華人社區文化的關心及尊重，疫情期間反亞裔攻擊案頻發，他也主動為華人社區爭取正義，希望華人能團結一致，普選時支持亞當斯。

當日亞當斯也正式背書馬泰，並表示馬泰在初選中的選票已經說明了選民信任他所做出的承諾，「我們在華埠有許多共同的支持者，也對華埠以後的復興有著共同的願景；馬泰紮根社區，熟悉基層情況，相信我們將共同建設一個更安全、更公平的紐約。」

馬泰則表示，能得到亞當斯的背書非常榮幸，亞當斯同樣對紐約市的未來有著清晰的藍圖，對曼哈頓下城的事務更是有很強的掌控力，「我們將共同努力，確保華埠擁有疫情恢復所需的公共安全和經濟振興等全面資源。」