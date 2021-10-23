羅斯福公園治安黑洞 曼哈頓區長促市府治理

羅斯福公園充斥遊民、毒品交易問題，日前更發生外賣郎在公園被搶遭刺死亡案，高步邇要求市府應有所作為。(本報檔案照)

曼哈頓華埠 羅斯福公園因遊民、藥物濫用以及毒品 交易等問題，成為社區治安漏洞，日前更發生孟加拉裔外賣郎Miah Sala遭搶並捅死案，令公園治安問題再度成為整治重點；曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)致函市公園局局長，表示市府缺乏行動、停止基礎建設導致公園衰敗，要求市府有所作為。

上月初，高步邇曾與相關單位以及多個市府部門到公園視察，指出市府在2018年承諾要建設、靠近史坦登街(Stanton St.)的公園建築「Building A」，以及利文頓街(Rivington St.)遊樂場翻新案，都遲遲沒有進展，她說，上述兩個項目已在2022財年及以前撥款，「就我所知，缺乏預算並非工程停擺的原因。」

公園的治安為人詬病，因頻繁接到轄區內治安及生活質量問題的投訴，兩個月前，市公園局與轄區市警五分局將羅斯福公園的部分區域封閉，在公園內治安問題高發區拉上黃色封鎖線，但毒品交易和遊民聚集等問題仍未見改善，毒販甚至扯下警戒線，等待取貨交易。

除了毒品交易，公園內也充斥毒品濫用問題；根據市警五分局最新數據，近日在地蘭西街(Delancey St.)與布隆街(Broome St.)處，一個路口就發現50個使用過的針頭。

為解決遊民過夜和毒品交易問題，高步邇要求市府加裝有扶手的長椅，同時她也要求市公園局將此前封閉公園的圍籬撤掉，重新開放給公眾使用，「雖然裝上圍籬旨在防止毒販交易，但經過這段時間發現沒有用，反而是阻礙公眾使用公園的大部分區域。」

高步邇也要求更新公園設施，包括在路口提供更好的照明、增加更多植栽，以及更經常打掃公園，在地蘭西街、利文頓街、格蘭街(Grand St.)和史坦登街等處設置「大肚子」(Big Bellies)智能垃圾桶。

高步邇在信中表示，公園若能翻新，相信能夠對公園的品質帶來正面影響，市府相關單位應以此為優先施政事項；她要求市府提出完善公園整新的基礎建設計畫，還給社區乾淨、安全的綠地。