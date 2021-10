8大道反建遊民所 促市長候選人表態

市府計畫在布碌崙65街801號空地上建造一棟遊民收容所,華社不滿。(記者顏潔恩/攝影)

市社會服務局(Department of Social Services)日前宣布,將在布碌崙(布魯克林)8大道 興建一棟遊民收容所,消息傳出後引起華社反彈;華人 組織領袖表示,已聯合當地商家和居民,將在27日(周三)舉行示威抗議,呼籲更多人出席,並要求市長候選人對此表明立場。

作為「遊民浪潮」(Turning the Tide on Homelessness)的一部分,市府計畫在65街801號工地上建一棟容納121人的家庭收容所,由非營利機構Women In Need(WIN)管理,預計明年冬季便會營業;該址附近有多個購物商場、華人酒樓、及頻繁使用的公園,華社擔憂遊民的出現將擾亂秩序、生活質量亮紅燈。

美國紐約華人聯合會負責人黃啟旺表示,該計畫將摧毀華人長久以來努力建立的社區,給居民帶來安全威脅,特別是針對亞裔歧視和暴力依然存在的情形下,收容所可能對當地帶來傷害;他也說,該址處於邊緣地帶,由涵蓋戴克高地、貝瑞吉的第十社區委員會管理,但受到最直接影響的還是8大道華社,認為市府根本就是在歧視華社而選擇該處。

他表示正號召社區民眾加入抗議團隊,目前已在印製宣傳海報,將盡快張貼在商家門前,令更多人了解事態嚴重性;此外第一場示威活動將於下周在建案地址上舉行,紐約市 共和黨籍候選人史里華(Curtis Sliwa)已向該會表示支持民眾反建案的立場,示威當天將到現場闡述自己的意見。

黃啟旺說,現市長白思豪(Bill de blasio)還有兩個多月便卸任,社區的命運落在下任市長的身上;如今史里華已表態,希望民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)也能盡快作出回應,其政見將會影響選民是否願意給予支持。

示威活動定於本月27日(下周三)下午3時,在布碌崙8大道交65街舉行,呼籲民眾踴躍出席;另外布祿崙華人協會也號召華人商家聯繫該會,集思廣益提供其他方案呈交給當局,為維護家園的利益作努力,電話號碼是(718)-438-0008。