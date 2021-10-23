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8大道反建遊民所 促市長候選人表態

記者顏潔恩／紐約報導
市府計畫在布碌崙65街801號空地上建造一棟遊民收容所，華社不滿。(記者顏潔恩/攝影)
市府計畫在布碌崙65街801號空地上建造一棟遊民收容所，華社不滿。(記者顏潔恩/攝影)

市社會服務局(Department of Social Services)日前宣布，將在布碌崙(布魯克林)8大道興建一棟遊民收容所，消息傳出後引起華社反彈；華人組織領袖表示，已聯合當地商家和居民，將在27日(周三)舉行示威抗議，呼籲更多人出席，並要求市長候選人對此表明立場。

作為「遊民浪潮」(Turning the Tide on Homelessness)的一部分，市府計畫在65街801號工地上建一棟容納121人的家庭收容所，由非營利機構Women In Need(WIN)管理，預計明年冬季便會營業；該址附近有多個購物商場、華人酒樓、及頻繁使用的公園，華社擔憂遊民的出現將擾亂秩序、生活質量亮紅燈。

美國紐約華人聯合會負責人黃啟旺表示，該計畫將摧毀華人長久以來努力建立的社區，給居民帶來安全威脅，特別是針對亞裔歧視和暴力依然存在的情形下，收容所可能對當地帶來傷害；他也說，該址處於邊緣地帶，由涵蓋戴克高地、貝瑞吉的第十社區委員會管理，但受到最直接影響的還是8大道華社，認為市府根本就是在歧視華社而選擇該處。

他表示正號召社區民眾加入抗議團隊，目前已在印製宣傳海報，將盡快張貼在商家門前，令更多人了解事態嚴重性；此外第一場示威活動將於下周在建案地址上舉行，紐約市共和黨籍候選人史里華(Curtis Sliwa)已向該會表示支持民眾反建案的立場，示威當天將到現場闡述自己的意見。

黃啟旺說，現市長白思豪(Bill de blasio)還有兩個多月便卸任，社區的命運落在下任市長的身上；如今史里華已表態，希望民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)也能盡快作出回應，其政見將會影響選民是否願意給予支持。

示威活動定於本月27日(下周三)下午3時，在布碌崙8大道交65街舉行，呼籲民眾踴躍出席；另外布祿崙華人協會也號召華人商家聯繫該會，集思廣益提供其他方案呈交給當局，為維護家園的利益作努力，電話號碼是(718)-438-0008。

華人 8大道 紐約市

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