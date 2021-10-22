紐約客談／遠程辦公 什麼時候是個頭

疫情 趨緩，疫苗補強針開打，新冠感染數字也逐漸下降，一年半前難以想像的重回辦公室生活看似即將開始，但很多公司仍繼續延期，這不僅是出於公共安全考量，也是基於員工意願。在白領行業，大家重回每周五天辦公室的意願並不強烈，也許遠程辦公，仍會在政府宣布疫情結束後延續下去。

很多金融、科技領域員工，疫情期間體驗數字遊民生活，以往的紐約客，嘗試到夏威夷、德州、佛州或中西部風景怡人且人口密度較低地方辦公，大家的普遍體驗是，只要能保證工作 效率，這種工作模式讓他們體驗到生活的多重色彩。

很多人在度過了最初幾個月不適應每天在家睜眼就是工作的生活後，逐漸找到生活節奏，開始享受在家辦公的樂趣，培養興趣愛好，濃縮工作時間，大大提升了生活幸福感。

雖然也渴望與同事面對面交談，享受寬敞辦公室，但對上班族來說，每周遠程工作二至三天，僅進公司二至三天，才是最佳選擇，既能保持對工作場所的新鮮感受，也能在很大程度上保留居家辦公的便利，何樂而不為。

對那些疫情期間逃離城市搬至郊區的白領來說，也能更好適應每周進公司兩至三天的交通時間和費用。

從目前情況看，除必要工作領域公司和部門外，很多行業在得到大部分員工同意之前，為照顧員工情緒，也為穩定公司運作，不會強制實施返工令，也有大型公司早已宣布提供永久居家辦公選項。

全員返工的日子，估計還要等很久，在一些公司，也有可能再也不會到來。

紐約客談 ，每周二至周六見報。