亞裔激增 長島市成人口變遷縮影

皇后區長島市亞裔人口激增，儼然成為新興中國城，亞裔商家紛紛進駐。(記者顏嘉瑩/攝影)

疫情肆虐下，台式餐館 Yumpling去年8月在皇后區長島市 (Long Island City，LIC)開第一家實體餐廳；當時全市禁止室內用餐，老板已簽店面租約，硬著頭皮開張，沒想到開門三小時就賣光所有食物；儘管面對疫情挑戰， 至少15個亞洲商家去年3月以來陸續在長島市開業。這個亞裔 人口激增的社區，已被視為一個新興的中國城。

亞裔已成全美成長最快的族群，全美亞裔將近2000萬人；位於皇后區西角的長島市，則是人口急劇變化的縮影；來自台灣的30歲Yumpling共同創辦人余先生(Chris Yu)說，亞裔美國人崛起氣勢驚人。

人口普查局8月數據顯示，紐約市 人口 2010年以來意外增長7.7%，亞裔是成長推動力，顛覆該市人口萎縮的專家預測；其中，長島市的亞裔成長最快，2010年以來增長五倍，近1萬1000名亞裔約占34%。

亞裔激增可能讓紐約房地產市場、小企業和政界代表隨之丕變；今年6月，六位亞裔候選人贏得市議會民主黨初選，創紀錄，包括長島市代表。

據人口普查，紐約市亞裔2010年以來增加34萬5000多人，占15.6%，是該市十年來總人口增長的一半以上，而且是五大行政區人口都增加的唯一主要族裔。

長島市本是工業區，前些年破敗不堪；近年來則已處處是豪華公寓；亞馬遜(Amazon)2019年一度宣布將第二總部遷往該地，後因不堪短視政客的杯葛而遺憾撤銷規畫。

長島市新增人口中，部分是中國和韓國學生及應屆大學畢業生，與曼哈頓華埠生活數十年以及正在布碌崙(布魯克林)南部推動華人社區的餐館工人、家庭護理族群截然不同。

據2019年人口普查，長島市亞裔最多的是中國人、日本人和韓國人。長島市也吸引第二、三代亞裔美國人湧入，連帶造成公立學校名額短缺、

隨著年輕亞裔湧進，主要商業地段空置店面紛紛掛出即將開業的告示，許多老板是年輕移民。

疫情期間，許多國際學生回自己國家、有些家庭搬往郊區，長島市一度空空蕩蕩，租金也下跌，如今租金已升至疫情前水準。

韓裔居民朴Elliot (Elliot Park)的家族企業1984 年以來在當地經營，他說，長島市的大量亞裔人口提供了安全力量，除了在地鐵，周圍沒有反亞裔仇恨犯罪，「因為你身後可能有十個亞裔」。