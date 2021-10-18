紐約市公寓租金 熬過疫情反彈飆漲

最新房地產報告顯示，紐約市疫情租金暴跌態勢已逆轉反彈，租金不斷上漲；圖為曼哈頓下城。(路透)

提供房地產買賣租賃資訊的「公寓指南」(Apartment Guide)最新報告顯示，紐約市疫情租金 暴跌態勢已逆轉反彈，如果想撿便宜租購市區新公寓，大好時機窗口恐怕多已關閉，機會不多。

紐約市新冠疫情最慘重時，曼哈頓數以千計居民遠走高飛，轉而選擇附有更大空間的獨棟房屋、或至少是更大的公寓；根據apartmentguide.com報告，紐約市有些公寓租金2020年暴跌約三分之一。

到了2020年8月，情況持續惡化，2021年2月跌至最低點，一房公寓平均租金略高於2900元，甚至比前一年8、9月時平均行情3100元更糟糕。

隨著天氣好轉、新冠疫苗進一步配發接種，房租開始回升。今夏之初，租金僅下跌10%，跌幅不似之前三分之一那樣驚人，「公寓指南」報告稱，到了夏末，隨著各項活動重新開放，租金行情止跌回升，較去年同期上漲 8%。

2020年8月到2021年8月期間，疫情對房屋租賃市場造成的任何損失都一掃而空，這一年間，一房公寓租金上漲36%；相對的，全美租金年漲幅僅略少於9%，顯示紐約市租金漲幅遠大於全美其他地區。

報告並顯示，紐約市一房公寓租金波動最大，二房公寓行情相對穩定，但仍有高有低，2021年2月出現最大跌幅，較前一年同期大跌近18%。

「公寓指南」報告稱，兩房公寓租金2020年8、9月首次觸底，約4900元，之後上漲，2021年頭幾個月重回觸底前行情。

到了夏末，兩房公寓租金升至新高峰，漲幅幾乎是全美其他地區五倍之多；紐約市二房公寓租金2021年8月達到頂峰，比2020年同月上漲35%以上，之後持續上漲。

報告稱，如果想撿便宜，也許仍有些微希望，但機會不那麼多；7至8月，一房、二房公寓平均租金分別下跌2%以上和將近5%，可能是因為之前行情反彈矯正過度，總之，現在下結論為時過早。