無證工舉報雇主剝削 恐兩敗俱傷

移民執法當局將執法重點轉向聘用和剝削無證移民的雇主，移民律師擔心勞資雙方兩敗俱傷；圖為移民及海關執法局(ICE)探員突擊檢查一個無證工人的藏身之所。(路透)

國土安全部(DHS)日前宣布，移民 執法當局將叫停針對無證工人的掃蕩執法，轉為重點打擊剝削無證客 的雇主，舉報雇主的無證工人可不被遞解出境；對此，紐約移民律師表示，華人社區一些行業不當雇用大量無證客，當局鼓勵他們舉報雇主，只會造成雇主受罰、員工失業的兩敗俱傷後果。

移民律師劉汝華表示，國土安全部9月已發布一份備忘錄，闡明執法人員僅針對威脅國家安全、威脅公共安全與威脅邊界安全的無證移民嚴格執行遞解程序；他說，12日的備忘錄更明確地指出，在美國工作 的無證客享有基本的人權，執法人員不能在他們舉報雇主期間，將其遞解出境。

劉汝華表示，過去移民執法人員在工作場所抓捕無證客，造成不少「妻離子散、天各一方」的家庭悲劇；而大量在美就業的無證移民，要忍受低薪酬與不安全的工作環境，生活困難，沒有保障，「這項備忘錄的初衷是好的」。

因部分無證客不諳英文，劉汝華說，這些無證移民只能從事體力工作，以華人社區為例，一些雇主為逃稅、減少開支，雇用這些無證移民從事裝修、家政或餐館等行業，「雇主多數支付現金，低於一般的最低工資，真正損失的是國家財政」。

劉汝華說，若無證客舉報雇主涉嫌剝削，他們將失去賴以生存的工作，政府也難保證日後他們日後的雇主不會「故技重施」，反而造成他們招工艱難；他呼籲聯邦政府推動移民法改革，徹底解決這一社會問題。

移民律師朱偉表示，備忘錄不同於法律，是國土安全部下達給下屬部門的指令，若無人提告，必將施行；他說，新頒布的備忘錄明確了無證客的權益，可有效威懾部分剝削無證員工的無良雇主。

朱偉說，不當雇用無證客現象在華人社區十分常見，員工除受傷外，多數都選擇「忍氣吞聲」；在新規之下，即使他們舉報了雇主，也會擔憂案件結束後，仍然被當局遞解；他舉例說，曾有一名身負遞解令的西語裔無證客，受雇為華人家庭裝修， 從房頂摔下，後向房東索賠，「雖然保險公司賠了錢，但他最終也被遞解出境」。

朱偉表示，許多無證客沒有社會安全號等身分信息，雇主無法取得他們的個人信息用以備案，且多數雇主以現金支付薪水，新規恐造成心存不滿的員工誣告雇主，他呼籲雇主留存紀錄，以備調查。