史泰登島華人家長：資優班是保底課程

史島多名民選官員聯合家長12日譴責市長白思豪(Bill de Blasio)取消「資優班」項目。(記者顏潔恩/攝影)

史泰登島多名民選官員聯合家長12日舉行記者會，譴責市長白思豪(Bill de Blasio)取消「資優班 」(Gifted and Talented)項目，特別對亞裔學生帶來傷害，希望與下一任市長合作，保留並增加更多資優班項目；華人家長表示，資優班是優質教育的保底，對普通移民家庭 來說相當重要，希望市府收回政策。

州眾議員譚杜喜(Michael Tannousis)表示，最令人感到憤怒的是，白思豪不久就將卸任，卻偏在各個市長候選人表達會擴大資優班項目之後，還一意孤行宣布要取消；這讓全市靠著教育扭轉未來的移民家庭陷入困境，為追求優質教育，學生只好轉學到私人或特許學校上課，但也因而增加學費負擔。

「白思豪似乎不為展現資質的學生感到開心，反而將他們一網打盡」，國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，75%的學生在學業上展現天賦，但只有少數能進入資優班，白思豪應該增加班級，卻反其道而行取消項目；她希望下一任市長會站出來，保留並且擴大資優班課程，「所幸我們看來會有願意合作的夥伴(willing partner)，支持資優班項目」。

華人家長訴求保留資優班項目。(記者顏潔恩/攝影)

州參議員蘭札(Andrew Lanza)則提到特殊高中入學考試(SHSAT)，前教育總監 卡蘭扎(Richard Carranza)曾說過學生是因為「富裕、條件好」才能就讀特殊高中，「請問來自移民家庭的亞裔學生如何算得上是有特權的呢？」他們也是靠著自己的努力才考取名額；市府以增加教育公平性為由，實際上才是真正的種族主義者，屢出此類政策打壓學習好的學生。

孩子在史島一間公立小學就讀資優班的家長李女士表示，資優班就是優質教育的保底，對普通家庭來說更不可或缺；從她的經驗來看，校長對資優班教師有嚴格要求，對孩子的學習也有一定程度的嚴格和難度，這對有能力承擔的孩子來說也是件好事，「(市府)何必要去破壞它呢？」