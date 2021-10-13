白思豪力推取代資優班：智慧紐約讓26倍學童受惠

近百名家長、民選官員12日在市教育局前抗議，要求市府不要取消資優班，而是擴大資優班項目。(記者顏嘉瑩/攝影)

市長白思豪 (Bill de Blasio)希望以為所有學生提供「加速學習」資源的「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目，取代現行的「資優班」(Gifted and Talented)項目；白思豪12日表示，智慧紐約項目可造福的學生數量為資優班的26倍，而市教育局 也預計從本周起到各社區聽取意見，討論後預計在12月公布智慧紐約項目完整內容。

白思豪表示，正常來說，每年紐約市 約有6萬5000名學生進入學前班，但能夠通過考試、進入資優班的學生只有2500人；資優班過於依賴單一的標準化測試，具有相當的排他性，因為只能從6萬多名學生中取2500人，隨之而來的是非常嚴重的種族隔離，「不符合我們這座城市的信仰。」

「我們要取消那些人為的障礙，其中之一就是針對四歲孩童進行單一考試」，白思豪說，與其提供支持、加速孩子學習，市府提供新的方式，能夠從更多面向來發掘孩子的天賦。

白思豪還說：「我們要剔除許多那些僅能夠提供部分孩子優良教育資源的『人為障礙』，因為這樣的方式嚴重地限制了受益的族群數量」；除了資優班，白思豪還積極改革特殊高中入學制度，試圖取消入學考試SHSAT。

根據計畫，在取消資優班後，紐約市將培訓教師以為更具包容性的校園模式做好準備，即將特別關注具有特殊能力學童，但不會把班級分開。

市教育總監波特(Meisha Porter)說，目前市教育局正在培訓所有4000名幼稚園教師，讓他們在課堂上可以創造更豐富的學習環境，並會觀察學生優勢，利用優勢在課堂上區分學習。

對於智慧紐約項目，市教育局將於本周開始到32個學區的所有社區聽取意見，預計將於12月公布完整項目內容。