我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

白思豪力推取代資優班：智慧紐約讓26倍學童受惠

記者顏嘉瑩／紐約報導
近百名家長、民選官員12日在市教育局前抗議，要求市府不要取消資優班，而是擴大資優班項目。(記者顏嘉瑩/攝影)
近百名家長、民選官員12日在市教育局前抗議，要求市府不要取消資優班，而是擴大資優班項目。(記者顏嘉瑩/攝影)

市長白思豪(Bill de Blasio)希望以為所有學生提供「加速學習」資源的「智慧紐約」(Brilliant NYC)項目，取代現行的「資優班」(Gifted and Talented)項目；白思豪12日表示，智慧紐約項目可造福的學生數量為資優班的26倍，而市教育局也預計從本周起到各社區聽取意見，討論後預計在12月公布智慧紐約項目完整內容。

白思豪表示，正常來說，每年紐約市約有6萬5000名學生進入學前班，但能夠通過考試、進入資優班的學生只有2500人；資優班過於依賴單一的標準化測試，具有相當的排他性，因為只能從6萬多名學生中取2500人，隨之而來的是非常嚴重的種族隔離，「不符合我們這座城市的信仰。」

「我們要取消那些人為的障礙，其中之一就是針對四歲孩童進行單一考試」，白思豪說，與其提供支持、加速孩子學習，市府提供新的方式，能夠從更多面向來發掘孩子的天賦。

白思豪還說：「我們要剔除許多那些僅能夠提供部分孩子優良教育資源的『人為障礙』，因為這樣的方式嚴重地限制了受益的族群數量」；除了資優班，白思豪還積極改革特殊高中入學制度，試圖取消入學考試SHSAT。

根據計畫，在取消資優班後，紐約市將培訓教師以為更具包容性的校園模式做好準備，即將特別關注具有特殊能力學童，但不會把班級分開。

市教育總監波特(Meisha Porter)說，目前市教育局正在培訓所有4000名幼稚園教師，讓他們在課堂上可以創造更豐富的學習環境，並會觀察學生優勢，利用優勢在課堂上區分學習。

對於智慧紐約項目，市教育局將於本周開始到32個學區的所有社區聽取意見，預計將於12月公布完整項目內容。

白思豪表示，預計取代資優班的「智慧紐約」項目，可造福的學生數量為資優班的26倍；...
白思豪表示，預計取代資優班的「智慧紐約」項目，可造福的學生數量為資優班的26倍；市教育局則預計從本周起到各社區聽取意見。(市教育局提供)

教育局 紐約市 白思豪

上一則

廢除資優班 亞當斯或反轉

下一則

警擺烏龍 布碌崙暴力搶劫華婦嫌犯另有其人

延伸閱讀

紐約市長白思豪廢除資優班 亞當斯：將保留權利或反轉決定

紐約市長白思豪廢除資優班 亞當斯：將保留權利或反轉決定
華裔家長市教育局前抗議 要求市府保留並擴大資優班

華裔家長市教育局前抗議 要求市府保留並擴大資優班
不理爭議 哥倫布日遊行熱鬧回歸

不理爭議 哥倫布日遊行熱鬧回歸
嚴打超速 白思豪促全天攝像…卸任前再推動「零死亡願景」

嚴打超速 白思豪促全天攝像…卸任前再推動「零死亡願景」
卸任前再推 白思豪籲州府允攝像頭全天運轉

卸任前再推 白思豪籲州府允攝像頭全天運轉

熱門新聞

聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47
州府通過法案，殉職華警劉文健與遺孀陳佩霞(右)的女兒劉安兒(左)可被視為劉文健的親生孩子。(本報檔案照)

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

2021-10-10 09:48
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手