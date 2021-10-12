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曼哈頓公寓銷量 創32年新高

編譯周芳苑／綜合11日電
第三季曼哈頓公寓銷售創下32年新高，紐約房地產市場復甦超乎預期，圖為曼哈頓中城2大道附近的公寓樓。(記者曹健╱攝影)
第三季曼哈頓公寓銷售創下32年新高，紐約房地產市場復甦超乎預期，圖為曼哈頓中城2大道附近的公寓樓。(記者曹健╱攝影)

根據房地產經紀公司一份最新調查，今年第三季曼哈頓公寓銷售創下32年新高，紐約房地產市場復甦超乎預期。

地產經紀公司Douglas Elliman最新報告的作者米勒 (Jonathan J. Miller)是專業估價師，他說，第三季曼哈頓合作公寓(co-ops)和共有公寓(condo)成交量為4523個單位，超過2007年中創下的上次紀錄3939個單位；季末銷售量是2020年同期疫情關閉下的三倍多，與疫情爆發前的2019年同期相較，也大增76.5%。

米勒說，歷經一年待售屋庫存幾乎創紀錄後，被壓抑的需求如今反彈；去年在疫情下，郊區市場蓬勃，曼哈頓房屋銷售卻只有正常水平的一半。

這份數據與其他公司調查結果相符。另一家房產經紀Corcoran 的數據顯示，銷售額超過95億元，創歷來最高單季紀錄，Brown Harris Stevens 報告則顯示，第三季銷售量創八年新高。

Brown Harris Stevens首席經濟學家海姆(Gregory Heym)提起2020年多半時候收到折扣要價，主要是因為待售庫存過剩，疫情開始後價格下跌，迫使多年來一直需要的市場價格調整出現。

由於疫苗接種率上升、房貸利率仍偏低，房屋銷售增加，許多市場售價已超過疫情前。

米勒說，曼哈頓過去三個月銷售中間價為111萬5000元，較去年同期上漲1.4%，更較兩年前同期上漲8.8%；銷售占最大比例的一房公寓中間價為80萬元，較一年前上漲3.6%。

購房競爭隨之激烈；根據Brown Harris Stevens，轉售市場賣家平均降價2.6%，創近四年來最小折扣。競購戰也捲土重來，全現金買家所占比例年初降至 39.3% 的七年低點後，第三季跳增至 48.6%，重回平均。

不過，市場尚未復原。米勒說，曼哈頓第三季有7694筆房屋掛牌求售，較十年同季平均值約高出17%，而且大部分潛在買家重返辦公室之日還早，有些人可能永遠不會天天通勤，為樂觀預期埋隱憂，疫情趨緩遇挫、房貸利率看升也可能阻礙市場反彈。

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