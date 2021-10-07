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戀棧政壇 白思豪開始吹風競選州長

記者和釗宇／紐約報導
市長白思豪已開始籌劃競選州長事宜，已經私下致電多名民主黨人士和金主，表達參選意願。(Getty Images)
市長白思豪已開始籌劃競選州長事宜，已經私下致電多名民主黨人士和金主，表達參選意願。(Getty Images)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)已開始籌畫競選州長事宜，知情者透露，他已經私下致電多名民主黨人士和金主，表達參選意願；同時，白思豪也已詢問他的兩名重要前助手，是否願意加入競選團隊；此外，他也已向多個工會領導層吹風，稱可能參選。

紐約時報報導，白思豪的內部民調團隊也進行過私下調查，評估白思豪在紐約市之外的州內影響力；而且，白思豪也在不同場合多次表示，希望延續公職生涯；不過，白思豪在紐約市的支持率一直走低，其面臨的形勢和2020年他參選總統時相似，甚至白思豪的一些政治夥伴也認為，白思豪選州長不是好主意。

長島蘇福克郡民主黨主席西佛(Rich Schaffer)表示，賓拉丹(Osama bin Laden)在蘇福克郡的知名度可能都比白思豪要高，「我覺得，白思豪在這裡的支持度即使不是負數也最多是零。」

白思豪面臨的潛在競爭對手大多來自紐約市，可能參選的州檢察長詹樂霞(Letitia James)和白思豪一樣來自布碌崙(布魯克林)，另一位有力競爭者威廉姆斯目前是市公益維護人；現任州長霍楚是紐約州首個女性州長，詹樂霞和威廉姆斯均為非洲裔，當被問到紐約州是否應該再來一位白人男性州長時，白思豪避而不答，僅表示，「我們需要各種背景的人加入政府。」

不過，白思豪仍未確定是否參選；與白思豪關係緊密的顧問雷剛(Peter Ragone)表示，白思豪仍未下定決心，「他還沒有對卸任以後的計畫做最後決定，他想擔任公職，因為這樣他就能繼續推動全民幼稚園和三歲學前班這種項目，這也是過去12年來人們投票給他的原因。」

白思豪此前在記者會上表示，目前還不是考慮參選州長的時候，他的主要精力要放在落實強制接種疫苗政策和其他民生相關問題；但他也說，希望繼續在紐約市、紐約州擔任公職，須找到最合適的方式和時機。

市長白思豪已開始籌劃競選州長事宜，已經私下致電多名民主黨人士和金主，表達參選意願...
市長白思豪已開始籌劃競選州長事宜，已經私下致電多名民主黨人士和金主，表達參選意願。（市長辦公室提供）

白思豪 紐約市 紐約州

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