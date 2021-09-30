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雷克島監獄輕罪犯無保開釋 社區憂犯罪率恐升

記者顏潔恩／紐約報導
雷克島監獄環境惡劣，犯人自殺案例增多，檢方傾向允許輕罪犯人無保開釋，引發民眾擔憂犯罪率上升。(美聯社)
雷克島監獄環境惡劣，犯人自殺案例增多，檢方傾向允許輕罪犯人無保開釋，引發民眾擔憂犯罪率上升。(美聯社)

雷克島(Rikers Island)監獄環境惡劣，今年以自殺為由居多的在押人員死於獄中，曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance)29日宣布對非暴力犯罪者無保開釋，恐怕造成社區低級別犯罪率提升；面對監獄管理不當引發諸多問題，市長白思豪(Bill de blasio)拒絕對監獄死亡率負責，表示雷克島監獄老舊、加上新冠疫情，才讓環境變得更差。

雷克島監獄非正常死亡人數驟增，加上管理人員不足，造成監禁環境不佳，曼哈頓檢方因而對監獄狀況很關心；為減少監獄人口，萬斯已指示助理檢察官們對非暴力犯罪者、或是近期未有暴力行為的犯罪者，尋求無保開釋，這包括所有不涉及肢體傷害他人、並非重罪的罪犯、以及在過去十年未因性暴力犯罪被捕的人。

助理檢察官伊魯齊(Joan Illuzzi)表示，雖保障大眾安全是他們的職責，但也無法忽視雷克島監獄的問題，該做法對所有人都較公平，儘管她也明白釋放一部分人將造成低級別犯罪率的提升；白思豪對此回應道，除囚禁外還能通過監外看管等方式，但如果涉及任何暴力或嚴重罪名，則要妥善處置。

雷克島監獄環境惡劣，犯人自殺案例增多，檢方傾向允許輕罪犯人無保開釋，引發民眾擔憂...
雷克島監獄環境惡劣，犯人自殺案例增多，檢方傾向允許輕罪犯人無保開釋，引發民眾擔憂犯罪率上升。(美聯社)

另一方面，聯邦監管員Steve Martin日前針對雷克島監獄的情況發表意見，在安全及管理方面均無改善，市府未能實施預防自殺政策，且拖到9月才發布緊急政策；白思豪表示不認同，指出已擁有85年歷史的雷克島監獄本就該關閉，但遇上疫情難上加難，短期的修復已起不到作用。

在白思豪看來，減少監獄人口是關鍵，另外也要呼籲獄警重返工作崗位、試圖從其他機構中尋得幫助，來減緩壓力；他也承認與市獄警工會存在分歧，並批評他們才是「最大的問題根源」。

「從白思豪造訪監獄那天就能看出，他不支持我們，完全與獄警毫無交流」，獄警工會發言人Michael Skelly表示，市府在政策上的疏忽加劇了監獄不人道的條件，讓在押人員和獄警的安全都受到威脅。

監獄 白思豪 暴力犯罪

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