醫護拒打疫苗丟工作 領不到失業金
紐約州對醫護人員的強制接種令27日生效後，州勞工廳如今又頒布新規定：凡是因為拒打疫苗而被開除和辭職的醫院、養老院、長期照護機構的人員，基本上沒有資格申領失業補助。
勞工廳表示，強制接種令對維護醫療單位的職場安全至關重要，如果員工不遵守，各醫療單位可制定具體的處罰措施，包括停止聘用。
前州長葛謨8月16日簽署醫療部門的強制接種令，之後全州約75%的醫護人員、74%的健保業員工，以及68%的養老院護理人員，先後施打了兩劑疫苗。隨著9月27日強制接種令的實施日期逼近，完成接種的醫護人員越來越多。
州勞工廳指出，不僅只有醫護人員可因拒打疫苗而喪失領取失業福利的資格，政府部門的員工如果拒絕接種或拒絕接受病毒檢測，也將失去申領資格。
申領失業救濟的人必須證明，他們不是因為個人的過錯而失業。就業維權組織表示，失業通常是缺乏工作造成的，部分辭職的人雖然也可申領，但因為抗拒接種令而辭職的人，則不可能符合條件。
就業維權律師認為，如果雇主規定了強制接種但員工抗拒，將被視為拒絕接受藥物檢測和拒不參加職場安全培訓，因此被解聘後將不具領取失業救濟的資格。
但紐約州勞工廳規定，因為不遵從雇主的強制接種令而辭職的部分員工，仍有可能申領失業保險，但條件是員工是在不接觸人的場所工作，以及員工有充分的理由拒絕雇主的要求。不過勞工廳沒有說明何為「充分的理由」，而是表示將根據具體情況而定，對每項此類的申請均按個案處理。
上一則
拒打疫苗教師 要上訴最高法院
下一則
FB留言