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醫護拒打疫苗丟工作 領不到失業金

編譯孫梁／綜合28日電
紐約州許多尚未接種新冠疫苗的醫護人員，在州長最後通牒之下，紛紛打疫苗，以保住工作。(美聯社)
紐約州許多尚未接種新冠疫苗的醫護人員，在州長最後通牒之下，紛紛打疫苗，以保住工作。(美聯社)

紐約州對醫護人員的強制接種令27日生效後，州勞工廳如今又頒布新規定：凡是因為拒打疫苗而被開除和辭職的醫院、養老院、長期照護機構的人員，基本上沒有資格申領失業補助。

勞工廳表示，強制接種令對維護醫療單位的職場安全至關重要，如果員工不遵守，各醫療單位可制定具體的處罰措施，包括停止聘用。

前州長葛謨8月16日簽署醫療部門的強制接種令，之後全州約75%的醫護人員、74%的健保業員工，以及68%的養老院護理人員，先後施打了兩劑疫苗。隨著9月27日強制接種令的實施日期逼近，完成接種的醫護人員越來越多。

州勞工廳指出，不僅只有醫護人員可因拒打疫苗而喪失領取失業福利的資格，政府部門的員工如果拒絕接種或拒絕接受病毒檢測，也將失去申領資格。

申領失業救濟的人必須證明，他們不是因為個人的過錯而失業。就業維權組織表示，失業通常是缺乏工作造成的，部分辭職的人雖然也可申領，但因為抗拒接種令而辭職的人，則不可能符合條件。

就業維權律師認為，如果雇主規定了強制接種但員工抗拒，將被視為拒絕接受藥物檢測和拒不參加職場安全培訓，因此被解聘後將不具領取失業救濟的資格。

但紐約州勞工廳規定，因為不遵從雇主的強制接種令而辭職的部分員工，仍有可能申領失業保險，但條件是員工是在不接觸人的場所工作，以及員工有充分的理由拒絕雇主的要求。不過勞工廳沒有說明何為「充分的理由」，而是表示將根據具體情況而定，對每項此類的申請均按個案處理。

紐約州許多尚未接種新冠疫苗的醫護人員，在州長最後通牒之下，紛紛打疫苗，以保住工作...
紐約州許多尚未接種新冠疫苗的醫護人員，在州長最後通牒之下，紛紛打疫苗，以保住工作。(美聯社)

勞工 紐約州 疫苗

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