公校強制接種下周生效 6000教師沒打疫苗

公校強制接種令下周起實施，有些學校可能會失去上百名職工。(市長辦公室提供)

紐約市強制公校 教職員工接種疫苗 規定將於27日(周一)生效，市教師聯合工會(UFT)與校長工會24日再次警告，若不延期執行該強制令，有些學校恐將失去上百名員工，不但教師緊缺，食堂、後勤以及重要的安保環節都會出現問題，但市長白思豪(Bill de Blasio)24日仍未鬆口。

該規定要求所有教職工必須在27日前報告其疫苗接種狀況，沒有接種第一劑者將不能在28日返回工作崗位，許多校長表示沒有時間來替換合適人選。

市教育局 提供醫療和宗教豁免，至今已經批准530份申請，並表示會在下周持續審查推進；但校長工會主席坎尼扎羅(Mark Cannizzaro)則稱，約有10%的校長申請了豁免，但極少人獲得批准。

教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)說，「這絕對會是一場惡夢，若市長一意孤行，我將繞過他直接向州長求助。」

但白思豪在23日及24日連續表達了強硬的態度，稱已有上千名已經接種、且富有經驗的替代教師已經準備隨時上崗，學校也可以聘用擁有教師執政的非教育局教師。

坎尼扎羅表示，高等物理和數學學科的教師非常難找，「我們聽到很多關於派遣助教的消息，但問題是他們是否擁有教授專業學科的資格？」

兩工會指責市府未能與公校管理層溝通並協助解決人事配備問題，如今全市公校可能會陷入大規模的人員短缺；因為不僅是教師，教師助理、輔助專業人員、校醫護、餐廳員工以及安保人員都會因強制令的實施而無法工作。

坎尼扎羅表示，全市5000名學校安保人員中，有60%的人拒絕注射疫苗，若大批離職，將對校園安全造成威脅。

根據UFT數據，到下周一預計會有6000名教師還未接種，有的學校在一日間可能會失去上百名職工；市府數據顯示，全市教師群體的接種率為87%，學校其他員工的總體接種率為80%。